"Truck der Hoffnung" Lkw aus Bisingen hilft Erdbebenopfern in Kroatien

Und davon haben sie ganz schön viel: Ivan Dikic schätzt den Gesamtwert der Gegenstände auf etwa 100.000 Euro – wohlgemerkt im Hinblick auf die Einkaufspreise. Die Lieferung enthält Kleidung für Erwachsene, Kinder und Babys, Winterschuhe, mehrere Paletten Trainingsklamotten, 100 Heizlüfter und – ja, auch das gehört zu dieser wirklich umfangreichen Warensendung –­ 500 Fußbälle. Dazu kommen noch 1000 Masken, die gegen das Corona-Virus schützen sollen. Das ist noch nicht alles: Das kleine Häuschen aus Holz hat alleine einen Wert von etwa 30.000 Euro. Vier Mitarbeiter der Firma Willi Mayer haben es in gerade einmal vier Tage zusammengebaut – auch das Tiny-House: eine Spende. Ausgestattet ist das drei mal sechs Meter große Kleinst-Gebäude mit einer Nasszelle, Dusche, Toilette und einem 18 Quadratmeter großen Wohnraum.

Die Spender sind Privatpersonen und Firmen (siehe Info). Initiiert hat die ganze Aktion Ivan Dikic. Er lebt in Hechingen, hat aber kroatische Wurzeln. Die schrecklichen Bilder, die er aus seiner ursprünglichen Heimat gesehen hat, seien "schon heftig". Tief berührt von den Schicksalen der Menschen dort im Erdbebengebiet, hat er sich spontan entschlossen, Hilfe zu leisten. Einige Leute hat er persönlich gekannt, und so kam eins zum anderen: Das Vorhaben hat sich herumgesprochen, und so fand sich immer mehr Unterstützung, gerade auch bei den Firmen in der Region, die meisten haben ihren Sitz rund um Hechingen. Überglücklich steht Ivan Dikic kurz vor der Abfahrt des Lastwagens auf dem Firmengelände von Willi Mayer an der Thanheimer Straße – den Firmenchef bezeichnet Dikic als "guten Freund". Bald geht’s los.

Am Mittwoch kommen die Lieferung im Epizentrum in Kroatien an

Vorbereitet ist er: Alle, die mit ins Epizentrum südöstlich der Hauptstadt Zagreb fahren, haben vorab einen Corona-Test machen lassen. Allesamt sind negativ ausgefallen. Und wie sie zurückkommen? Mit einem Auto, befestigt auf einem Anhänger.