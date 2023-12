Die Unternehmerdynastie hinter Trigema Wie tickt die Familie Grupp?

Schon lange ist klar, dass Wolfgang Grupp die Firma Trigema an seine Frau und seine Kinder übergeben will. Was passiert mit einer Firma, wenn der Patriarch abtritt? Wie tickt die Familie Grupp? Ein Porträt aus unserer Serie „Unternehmerdynastien im Land“.