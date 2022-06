1 Domäne-Inhaber Thomas Lacher und Bürgermeister Philipp Hahn freuen sich auf das Bürgerfest auf dem Marktplatz. Foto: Jauch

Hechingen - Der Domäne Live Sommer geht dieses Jahr in die 18. Runde, und erneut erwartet die Besucher ein sprichwörtlich hörenswertes Programm. Wie Domäne-Inhaber Thomas Lacher berichtet, sind die Bands handverlesen. Lacher, der selbst Schlagzeug und Gitarre spielt, ist quasi vom Fach und hat mit seinem Team über Monate die besten Tribute-Bands Deutschlands gesucht, gefunden und nach Hechingen geholt. Auftreten werden Künstler, die dem Original am nächsten kommen. Natürlich sind die Konzerte nicht nur zum Hören: Es sind "starke Formationen" (Lacher), die mit Tänzern, Musikern und Hintergrundsängern die Besucher zum Mitsingen, Tanzen und Feiern geradezu auffordern.

Wie der wirkliche Rea Garvey

Darunter ist "Remade", eine Rea-Garvey-Tribute-Band. Sie orientieren sich einerseits eins zu eins am Original, versprühen aber auch dank ihres charismatischen Frontmanns Marc Wolf einen ganz eigenen Charme. Mit einer außergewöhnlichen Stimme, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz verkörpert er wie kein anderer die Aura des irischen Sängers Rea Garvey.

Unüberhörbar: "True Collins"

Und nicht zu überhören sein wird auch "True Collins", die Europas größte und originalgetreuste Phil-Collins-Show bietet; "Tina-T", die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das unerreichbare Original samt Band in ihren Live-Auftritten so authentisch wie nur irgend möglich zu repräsentieren; Michael Jackson und die Jacksen 5 präsentieren die größten Hits des "King of Pop" in einer spektakulären Bühnenshow. Wem all das nicht genug ist, könnte ja den Auftritt der Queen-Tribute-Band "May Rock", der One-Man-Band-Show mit Countrysongs aus den Südstaaten der USA von Danny Wuenschel oder der Band "Viva La Vida", die die Songs von Coldplay authentisch und voller Enthusiasmus wiedergeben, besuchen.

Günstiger Eintritt

Den Eintritt gestaltet das Hofgut Domäne so günstig wie möglich. Er liegt bei einem Betrag zwischen 8 und 14 Euro. Lacher erklärt: Mit Hilfe der Sponsoren habe man es geschafft, die Bands ins Hofgut Domäne zu bringen. Mit dem Live Sommer gehe es Lacher vielmehr darum, ein Stück Kultur zu erhalten, weshalb der Live Sommer auch im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen stattfand. Deshalb finden die Konzerte dieses Jahr nicht nur ohne Hygieneregeln statt: Der Auftakt ist in Zusammenarbeit mit der Stadt auf dem Marktplatz mit einem Bürgerfest am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr.

Bürgerfest wird Auftakt

Spielen wird die Oldie-Band The Hurricanes anschließend sorgt die Partyband James Torto and Friends für heiße Rhythmen vor historischer Kulisse. Das Bürgerfest, das auch als Ersatz für die ausgefallenen Neujahrs-Bürgertreffs gedacht ist, wurde von Bürgermeister Philipp Hahn initiiert. Eingebettet ist das Bürgerfest in das Festivalwochenende des Klanglabors Hechingen. Am Freitag, 22. Juli, spielen dort von 17 bis 22 Uhr Hechinger Bands unplugged, am Samstag vor dem Bürgerfest findet von 11 bis 16 Uhr ein kunterbuntes Musikprogramm statt und am Sonntag, 24. Juli, findet ab 11 Uhr ein Jazz-Frühstück statt, zum Abschluss spielt die Stadtkapelle Hechingen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen von Freitag bis Sonntag, 22. Juli, bis 24. Juli, ist frei.

Kartenverlosung für den Live Sommer

