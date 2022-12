Was bisher bekannt ist Leichenfund in Rottweil – Spurensicherung im Einsatz

Schocknachricht am Donnerstagnachmittag in Rottweil. Nahe dem Stadtzentrum wurde auf einem Privatgrundstück eine Leiche gefunden. Das Polizeipräsidium Konstanz äußert sich am Freitagmorgen noch nicht zu den Hintergründen.