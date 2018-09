Triberg Verjüngngskur für das Waldsportbad

In der ersten Sitzung des Triberger Gemeinderats ging es um sehr viel Geld: Die Stadt will sich aus einem Programm des Bundes zur "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bedienen und eine Förderung im Millionenbereich für die Sanierung des Waldsportbads sichern (wir berichteten).

Triberg. Hauptamtsleiterin Barbara Duffner habe enorme Anstrengungen unternommen, denn erst Anfang August war ein entsprechendes Schreiben eingegangen, das Bundesmittel in Höhe von 100 Millionen Euro für die genannten Zwecke zusagt, hieß es in der Sitzung. Der Förderanteil an den entstehenden Kosten liege bei 45 Prozent, in der Regel sollen zwischen einer und vier Millionen Euro an Fördermitteln fließen.

Diese einmalige Chance solle unbedingt genutzt werden, allerdings musste bis zum 24. August die Bewerbung angezeigt werden, bis zum 31. August musste der Förderantrag abgegeben werden.