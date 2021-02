Triberg. Andauernder Regen und dadurch verursachter Steinschlag haben am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 33 bei der Bettelküche geführt, teilt die Polizei mit. Ein 34-jähriger VW Polo Fahrer fuhr laut Polizei von St. Georgen in Richtung Triberg und übersah aus einem Hang herausgespülte Felsbrocken, die auf der Straße lagen. Ob und in welcher Höhe Schaden am Unterboden seines Autos entstanden ist, muss eine Werkstatt feststellen, heißt es abschließend.