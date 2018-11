Triberg Robber öffnet die Getränkeflaschen

Triberg. Geschäftsführer Friedbert Brütsch und Martin Schmidt, Technischer Leiter, übernahmen die Ehrung. Nennenswerte 25 Jahre gehört Christine D’Ambrosio dem Unternehmen an. Für beachtliche 20 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Klaus Peter Storz, Roland Scheuer, Nadine Hardy und Dariusz Urban geehrt. Bereits zehn Jahre gehören dem Betrieb an: Karin Kälble, Stefan Fink, Thomas Zothner, Jerry von der Heyde, Seref Agyar, Anastasia Robertus, Birgit Müller und Andy Nagel.

Jahr mit Veränderungen

Auch auf ein Jahr mit Veränderungen blickte FTG an diesem Abend zurück. Die klare Zugehörigkeit zur Amphenol-Gruppe und der Ausstieg des Geschäftsführers der Muttergesellschaft AUXEL S. A. S. aus dem Unternehmen hat zu einer Neuausrichtung geführt. Die Wertschätzung und der Dank an die Mitarbeiter standen daher an diesem Abend umso mehr im Fokus, diese Herausforderungen angenommen zu haben und mit einem engagierten Team umzusetzen. Weitere Maschinen und Anlagen werden künftig zusätzlich für Optimierung in den Fertigungsabläufen sorgen. Für den Abend wurde ein Roboterarm zweckgebunden zur Flaschenöffnung programmiert und eingesetzt.