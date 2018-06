Triberg Pfarrer und Imam speisen gemeinsam

Muslime werden derzeit auf eine harte Probe gestellt: Bereits seit etwa zwei Wochen ist Ramadan. Tagsüber dürfen sie daher weder essen noch trinken. In Triberg bat die muslimische Gemeinde nun nach Sonnenuntergang zu Tisch – und gab so Einblicke in ihre Religion.

Triberg. Auf der ganzen Welt fasten derzeit Muslime. Ihrem Glauben nach ist der Monat Ramadan derjenige, in dem der Koran erstmals für die Menschen herabgesandt worden ist, dazu die einzelnen Verse als klare Beweise der Rechtleitung und der Rettung.

Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang wird in diesem Monat – der Islamische Kalender richtet sich nach dem Mondkalender aus – daher gefastet. Ausnahmen gibt es, etwa für Schwangere, bei medizinischer Begründung oder wenn man sich auf Reisen befindet.