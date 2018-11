Triberg Personalengpass in der Kämmerei

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Verwaltungshaushalt um knapp 200 000 Euro, was auf höhere Personalausgaben, höhere Kosten in der Abwasserbeseitigung und im Bereich der Schulen zurückzuführen ist. Der Vermögenshaushalt dagegen sinkt. Hier fallen vor allem im Bereich der Kläranlage wesentlich weniger Investitionen an.

Die Umlage der Gemeinden wurde auf 1,22 Euro festgesetzt, wobei Triberg 523.893 Euro, Schonach 448 303 Euro und Schönwald 254 604 Euro beitragen.

Schonachs Bürgermeister Jörg Frey bat GVV-Geschäftsführer Alexander Kutzner darum, die geplanten Investitionen für die Realschule näher zu erläutern. Hier sind für 2019 insgesamt 95 000 Euro eingeplant. Kutzner erklärte, dass man damit in technische Ausstattung und die Ausstattung von Klassenzimmern investierte. Im Zuge zum Antrag auf Ganztagsschule muss an der Realschule angebaut werden, um Platz für eine Mensa mit Essensausgabe zu bekommen. Fünf Klassenzimmer müssen neu gebaut werden. Für drei davon braucht es eine neue Ausstattung, die anderen beiden werden mit vorhandenen Möbeln versorgt. Außerdem braucht es für die Mensa samt Essensausgabe Möbel und Ausstattung.

Tribergs Bürgermeister Strobel ergänzte, dass der Anbau Sache der Stadt sei, die Ausstattung die des GVV. Für den Ausbau rechne man Kosten in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro und hoffe, einen möglichst hohen Zuschuss zu erhalten. "Im Moment prüfen wir, wo und wieviel Zuschuss wir erhalten können." Freys Mutmaßung nach der Dauer der Maßnahme bestätigte er: Man wolle möglichst 2019 anfangen, bis zur Fertigstellung wird es wohl 2020 werden.

Adalbert Oehler aus Schönwald wunderte sich über die hohen Kosten bezüglich Schulveranstaltungen. Diese waren 2018 mit 3500 Euro geplant, 2019 mit 15 000 Euro. Strobel erklärte, dass die Gelder für die Feier des 50-jährigen Bestehens der Realschule eingeplant seien. "Das soll gebührend gefeiert werden, auch die zuständige Ministerin hat ihr Kommen schon zugesagt", verkündete er.

Dem Haushaltsplan 2019 stimmte die Versammlung einstimmig zu.