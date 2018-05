Triberg Neue Kapelle erhält Segen

Hausmeister Frank Fenski habe sehr viel aus seinem Erfahrungsschatz beigetragen, und sei "die gute Seele" des Umbaus. Und – die Kapelle werde bereits von Anbeginn an ökumenisch genutzt, betonte auch der evangelische Pfarrer Markus Ockert, der mit seiner Frau der Zeremonie beiwohnte.

Der Bischof legte in seiner kurz gehaltenen Predigt Wert auf die Feststellung der Verwurzelung im Glauben, "der uns vorgelebt wurde und der uns Wurzeln schenkt". Dabei nahm er Bezug zu seinem Namen. Die Birke sei ein Baum, der seine Wurzeln tief in den Boden hineinstecke. So sei der Baum fest verwurzelt gegen die Stürme des Lebens, und zugleich brächten sie Nahrung in den Baum.

Neben der eigentlichen Kapelle hatte der Weihbischof auch eine zweite Aufgabe: das von Werner Kieser gestiftete, wunderbare Marienbild zu segnen. Das Bild ist eine Batik-Arbeit auf Seide, eine Spezialität der Benediktinerinnen aus dem Kloster Santa Hildegardis in Orselina im Tessin. Die Frauen fertigen die Seidentücher selbst und auch die Batik-Arbeiten des Klosters sind weltweit berühmt. Ein Teil der Seide komme aus der klostereigenen Seidenerzeugung, da das Kloster viele Maulbeerbäume besitzt, auf denen die Seidenraupen bis zur Verpuppung leben.