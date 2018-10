Triberg Neuausrichtung der Satzung angeregt

Einmal mehr empfahl in der jüngsten Gemeinderatssitzung Friedhelm Weber (SPD) der Stadtverwaltung Triberg, die Werbeanlagensatzung in ihrer jetzigen Form zu überarbeiten.

Triberg. "Praktisch bei jeder Werbeanlage müssen wir eine Befreiung beschließen", nannte Weber Gründe. Er frage sich, warum überhaupt abgestimmt werde, die Entscheidung werde ja sowieso nicht durchgesetzt, monierte er.

Befreiungen waren auch beim neuerlichen Antrag zu einer Werbeanlage nötig: Thomas Weisser beantragte, eine Anlage mit Wechselbeschilderung mit der Bewerbung des Weihnachtszaubers, alternativ dem Haus der 1000 Uhren und dem Modestadl im unteren Teil der Hauptstraße, am Gebäude mit der Nummer 5, anbringen zu dürfen, befestigt an einer Hauswand und in einer Größe von rund zweieinhalb mal fünf Metern.