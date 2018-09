Triberg Natur-Aufnahmen faszinieren

Der zweite Film präsentierte das imposante Münster St. Fridolin in Bad Säckingen, das als frühgotische Kirche erbaut und später barockisiert wurde. "Die ehemalige Klosterkirche ist dem heiligen Fridolin geweiht, der aus Irland kam und als Glaubensbote am Oberrhein und in der Schweiz wirkte", erfuhr das Publikum. Nicht nur die Deckengemälde hatte Pfarrer Läufer gefilmt, sondern auch alle Seitenkapellen und die Bilder, die das Leben des Wandermönches Fridolin bis zur Aufnahme in den Himmel zeigen. Stimmungsvolle Kirchenmusik im Hintergrund und Trompetenklänge wechselten sich ab mit künstlerischen Erläuterungen. Den Abschluss bildete ein weiterer Film, den Pfarrer Läufer in seinem diesjährigen Urlaub gedreht hatte. Drei Wochen lang wanderte er jeden Tag mit seiner Kamera durch das Pustertal in Südtirol. Dabei entstanden faszinierende Natur-Aufnahmen, die das Publikum beeindruckten. Von bunten Blumen am Wegesrand über majestätische Berge und Felsen bis hin zu zwitschernden Vögeln und plätschernden Flüssen reichte die Palette der Naturwunder. "Wer hat die Welt so schön gemacht", fragte der Regisseur, um dann biblische Zitate als Antwort zu liefern. "Das waren aber schöne Bilder", schwärmten die Frauen zum Schluss, während Gislinde Hermann sich bei dem Referenten für die Filmvorträge bedankte.