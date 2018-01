Triberg Närrischer Auftakt am Brunnen

Auch am "Schmutzige Dunschdig", 8. Februar, wird wieder ein volles Programm geboten. Am Nachmittag läuft die "Katzenmusik" durch die Straßen und der sehenswerte Teufelsumzug am Abend mit vielen Fackelträgern, wird die illuminierte Innenstadt wieder in gespenstisches Licht hüllen.

Der Sonntagsumzug am 11. Februar ist ein weiteres Highlight der Triberger Fasnet, bevor am Dienstag, 13. Februar, die Fasnets­puppe auf dem Latschariplatz (Marktplatz) in den Flammen ihr Leben aushauchen wird. Mit einem Heringsessen im Hotel Pfaff an Aschermittwoch, 14. Februar, wird die Fasnet 2018 endgültig verabschiedet.

Doch es gibt auch Termine der Zunft außerhalb der offiziellen Session. So findet voraussichtlich am Freitag, 23. März, die Mitgliederversammlung statt, und am Wochenende 17. und 18. November dürfen sich die Freunde deftiger Kost über ein Schlachtplattenessen in der Zunftstube freuen.

Lesenswert sind auch die Berichte über die Gengenbacher Narrenzunft, die Zunftstube, den "Oberteufel" Dirk Hafner sowie das ausführliche Interview mit dem Ehrenmitglied und ehemaligen Kronenwirt Gebhard Schneider, der einiges über die Historie der Triberger Fasnet zu berichten weiß. Auch der immense (Arbeits-)Aufwand anlässlich des Narrentreffens 2017 wird auf vier Seiten detailliert beschrieben.

Ansonsten kommen auch andere wichtige Informationen nicht zu kurz. So erfahren die Leser, dass dringend ein neues Oberspättle gesucht wird, denn Michaela Steinkopf wird dieses wichtige Amt aus persönlichen Gründen abgeben. Weiterhin wird der neue Maskenschnitzer der Narrenzunft, nämlich Chris Centner aus Schönwald, vorgestellt, der sich mit der "Materie Teufel" intensiv auseinandergesetzt hat. Mit viel Liebe zum Detail wird der Künstler zukünftig auch die Masken der Spättlehansele schnitzen.

Weiter ist dem Heft zu entnehmen, dass der bei den Umzügen benutzte Teufelswagen in der bisherigen Variante aus verschiedenen Gründen nicht mehr zugelassen ist. Die Zunft ist jedoch aktiv mit der Planung eines neuen Gefährts beschäftigt und ist sich sicher, bereits 2019 einen neuen Wagen der Öffentlichkeit vorstellen zu können.

Mit dem Dank an die Narrenfreunde, Gönner, Sponsoren und die treuen Mitglieder, aber auch an die Aktiven des Vereins, Sabine Armbruster, Rainer Buderath, Dirk Hafner, Stefan Hermann, Sven Ketterer, die für die Herausgabe des Hefts verantwortlich zeichnen, und zuletzt mit dem "Triberger Schunkelwalzer" endet die "Teuflische Infopost 2018".