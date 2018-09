Laden zum Konzert des Barockensembles der Wiener Symphoniker in der Triberger Wallfahrtskirche Maria in der Tanne ein (von links): Dolf Peter Oebbecke, der Initiator der Konzertreihe, Pfarrer Andreas Treuer von der Pfarrgemeinde Maria in der Tanne und Bürgermeister Gallus Strobel. Dieses "hochrangigste Konzert" im Jahresverlauf von Triberg, so Strobel, findet am Samstag, 22. September, 19.30 Uhr, in der barocken Wallfahrtskirche statt. Strobel spricht von einem "kulturellen Highlight", dass sich Stadt und Gemeinderat gönnen. Dabei würdigt er auch das Engagement der "vielen Sponsoren". Die jährlichen Konzerte werden aufgezeichnet in Kooperation mit Tonmeisterin Dagmar Birwe. Dabei wird Wert auf technische Perfektion gelegt. Jeder Platz der Musiker werde markiert, damit das klangliche Miteinander im Kirchenraum und auf der CD bestens wiedergegeben werden könne, erklärt Oebbecke. Pfarrer Treuer meint, dass die Kirche auch einen kulturellen Auftrag habe und deshalb gerne die Wallfahrtskirche für die jährlichen Konzerte zur Verfügung stelle.