Triberg Künstliche Intelligenz für Mittelstand

"Um die künstliche Intelligenz für den Mittelstand wirtschaftlich einsetzbar zu machen, hat die AI4BD auf Basis der Patente eine Produktsuite entwickelt, die es mittelständischen Unternehmen erlaubt, diese Produkte unter Beibehaltung ihrer Investitionen in die IT-Landschaft nutzbringend und elegant zu integrieren", informiert Möckesch. "Diese Produktsuite basiert auf der Technologie von gekapselten, dynamischen Wissensclustern, die es einem mittelständischen Unternehmen erlauben, Algorithmen der künstlichen Intelligenz ohne Detail-Wissen anzuwenden. Hierbei werden die Unternehmen in die Lage versetzt, ihr eigenes Wissen so abzulegen, dass sie eigenständig die Algorithmen zu ihrem Vorteil nutzen, sich weiterentwickeln und damit die tägliche Arbeit unterstützen können. Der Daten- und Know-How-Schutz ist absolut sichergestellt."

Eröffnung im Frühjahr

Möckesch weiter: "Um zu erfahren, wie KI-Technologien funktionieren, wo diese einsetzbar sind und welchen Nutzen diese stiften, investiert die AI4BD in eine KI-Akademie in Triberg, die direkt mit dem Parkhotel Wehrle, dessen Eigentümer ich seit 17 Jahren bin, verbunden ist. In den sich in direkter Nähe zum Parkhotel befindenden Häusern in der Hauptstraße 45 und 47 werden bereits die Räume, in denen sich einst ein Blumengeschäft und der Tafelladen befanden, zu hochmodernen, multifunktionalen Tagungsräumen umgebaut.

"Die Eröffnung ist zum 1. April geplant. Falls dies nicht reichen sollte, auf alle Fälle im zweiten Quartal nächsten Jahres", gibt Möckesch auf Nachfrage bekannt und auch, dass alleine für die reine Entwicklung rund 30 neue Arbeitsplätze entstehen werden. Ganz zu schweigen von den vielen Geschäftsleuten, die durch die Akademie nach Triberg kommen werden. "Das Angebot der KI-Akademie umfasst individualisierbare Schnupper-Workshops für interessierte Unternehmen, Methoden zur strukturierten Digitalisierung von Unternehmen oder Unternehmensteilen und ist offen für Kooperationen", so der 62-jährige Unternehmer. Wie er abschließend bemerkt, habe Bürgermeister Gallus Strobel ebenfalls erfreut kommentiert: "Der Standort Triberg wird für Investoren immer interessanter, sowohl im industriellen als auch im touristischen Bereich."