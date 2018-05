Triberg Hochamt in der Stadtkirche

Raumschaft Triberg (lna). Das katholische Hochfest Fronleichnam findet dieses Jahr wieder in Triberg statt. Die Katholiken der Seelsorgeeinheit "Maria in der Tanne" feiern es am kommenden Donnerstag, 31. Mai, mit einem Hochamt, das bereits um 9 Uhr in der Triberger Stadtkirche beginnt.