Triberg Ein kleiner Narrenverein kommt ganz groß heraus

Triberg-Gremmelsbach. Natürlich wird die Fünfte Jahreszeit von der Holzschuehklepferzunft Gremmelsbach beherrscht, doch wäre dies eine unvollständige Beschreibung ihrer Aktivitäten. Der Jahresbericht, in der Hauptversammlung vorgetragen von Nicole Kienzler, brachte ein sehr viel breiteres Spektrum aus dem vergangenen Vereinsjahr ans Licht.

Neben den Fasnetaktionen im Dorf wie dem Aufstellen des Narrenbaums, dem Fasnetsuchen, dem Holzschuehklepferball und der Teilnahme an auswärtigen Fastnachtsveranstaltungen waren es eine Wanderung auf dem "Genießerpfad Hahn und Henne" bei Zell am Harmersbach mit wunderbaren Partien durch Tannenwälder und über Hochflächen mit prächtigen Ausblicken bis zu den Vogesen, dann ein Aufenthalt im Heideschlössle zwischen Martinskapelle und Brend, wobei Spiele wie Big-Pack-Sackhüpfen besondere Freude machte, amüsant auch das Skifahren von fünf Personen auf drei Skiern. Nahrhaftes Essen verhinderte Schlafstörungen durch Hunger, schließlich am nächsten Tag eine Wanderung zur Spechttanne. Touren anderer Art wurden an einem Wochenende in der Gebirgswelt des Montafon unternommen. Wenig später wieder zu Hause gab ein runder Geburtstag eines Mitglieds im Kammererhof in Nußbach Anlass zum Feiern, Lachen und Tanzen bis in die Morgenstunden hinein.

Zügig und in der humorvollen Art einer Narrenzunft wurden unter der Regie von Steffi Laube die Regularien abgewickelt. Die Berichte des Kassierers Markus Fehr und des Kassenprüfers Wilfried Kunz, die Ehrung mit der Silbernen Ehrennadel von Ewald Dold für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Holzschuehklepferzunft. Ortsvorsteher Reinhard Storz wurde von der Vorsitzenden Steffi Laube gebeten, die turnusmäßigen Wahlen und die Entlastung durchzuführen. Er sprach zuvor dem Narrenverein als einem wichtigen Bestandteil des Gemeindelebens Lob und Anerkennung aus.