Triberg. Der idyllisch gelegene Turm und die Krypta des Triberger Ehrenmals werden am Samstag, 8. September, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr das letzte Mal in diesem Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wer den wunderschönen und weiten Ausblick auf die Stadt Triberg noch einmal genießen möchte, sollte sich diese Chance am kommenden Samstag nicht entgehen lassen. Bürgermeister Gallus Strobel dankt in diesem Zusammenhang den beiden ehrenamtlichen Helfern, die durch ihr Engagement dazu beigetragen haben, dass das Ehrenmal auch 2018 regelmäßig geöffnet war.