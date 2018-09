Triberg Ausdauersport minimiert das Risiko

Bei beiden Strecken werden die Zeiten gemessen, die Siegerehrung in jeweils drei Klassen wird auf dem Parkplatz der "Lilie" stattfinden.

Die drei Erstplatzierten der drei Klassen erhalten neben der Urkunde und einem wertigen Präsent, die alle Teilnehmer bekommen, auch einen Pokal.

Die Versorgung der Läufer übernimmt auch in diesem Jahr wieder der Turnverein Triberg, die Zeitmessung und Streckenausschilderung obliegt der Skizunft, die dazu bestens gerüstet ist.

Rund 40 Mitglieder der beiden Vereine sorgen als Hintergrunddienst für einen optimalen Verlauf. Wie in den Vorjahren versprechen Chefarzt und der Kaufmännische Leiter der Klinik, Stefan Bartmer-Freund, dass die Klinik für jeden Teilnehmer fünf Euro an den Krebsverband Baden-Württemberg spendet – in der Vergangenheit kamen stattliche Summen zusammen. Daher wird der Verband mit einem kleinen Informationsstand vertreten sein. Nikolaus Arnold wies auf einen weiteren Aspekt hin: "Ab sofort kann sich jeder direkt über die Homepage der Stadt Triberg anmelden, der Link zum Wasserfalllauf ist direkt auf der ersten Seite zu finden, mit einem Klick ist man dann auf der Anmeldung", so Arnold. Anmeldeschluss ist Freitag, 21. September, 18 Uhr. Bis 9 Uhr am Samstag kann gegen eine kleine Gebühr im Eingangsbereich der Asklepios–Klinik noch nachgemeldet werden. Dort werden auch die Startnummern ab 9 Uhr ausgegeben werden.