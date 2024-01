Trauredner-Akademie: Die Nagolderin Inken Häfele bildet Trauredner aus

1 Freie Trauungen sind ein Wachstumsmarkt – und Inken Häfeles Herzensprojekt. Foto: Sabrina Stockinger

Auch in Nagold werden freie Trauungen immer beliebter. Inken Häfele arbeitet bereits seit längerem als freie Traurednerin. Nun bildet sie auch Nachwuchs-Rednerinnen aus.









Inken Häfele ist seit einiger Zeit tätig als freie Traurednerin. Sie stammt aus Nagold und konnte hier bereits an verschiedenen Orten an freien Trauungen als Rednerin teilnehmen, etwa im Teufelwerk und auf der Burg Hohennagold. Nun gibt sie in ihrer Trauredner-Akademie in Stuttgart auch Kurse, um zukünftige Kolleginnen und Kollegen auszubilden.