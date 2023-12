Trauer um Wolfgang Schäuble: Der große Zuhörer

1 Wolfgang Schäuble Foto: dpa/Marijan Murat

Von Wolfgang Schäuble konnte man einiges lernen, meint unser Autor. Der Schwarzwälder war stets den Bürgern nah.









Was einen großen Politiker von kleinen Geistern unterscheidet, die nur kurz auf der politischen Bildfläche erscheinen und rasch wieder verschwinden, konnte man von Wolfgang Schäuble lernen. Der kantige und heimatliebende Schwarzwälder war zeitlebens ganz nah an seinen Wählern, den Bürgern. Er kümmerte sich um deren Anliegen und Ansichten, so nebensächlich sie im großen politischen Räderwerk der Republik auch erscheinen mochten. Diese Menschennähe und das Verständnis für deren Themen und Sorgen dankten ihm die Bürger mit beständiger Bestätigung im Amt.