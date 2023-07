Dieter Meng ist am Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Rötenberger hat in seiner Heimatgemeinde und in Oberndorf tiefe Spuren hinterlassen.

Dieter Meng wurde am 18. März 1940 in Rötenberg geboren. Nach dem Besuch der Volksschule begann er mit 14 Jahren eine Kfz-Lehre. Nach seiner Ausbildung arbeitete er in verschiedenen Autohäusern in der Region und in Stuttgart. 1984 machte er sich selbstständig und gründete sein Autohaus in Seedorf als Pachtbetrieb.

Seit 1991 in Bochingen

Bereits wenige Jahre später konnte das Autohaus seine eigenen Räume beziehen: Nachdem der Neubau abgeschlossen wurde, hatte der Betrieb ab 1991 seinen Sitz in Oberndorf-Bochingen.

Dieter Meng war noch bis Ende 2004 Geschäftsführer, bevor er die Leitung an seinen Sohn Hans-Martin übergab. Seinen Beruf übte er mit großer Freude aus. Auch nach seinem Ruhestand hing sein Herz am Autohaus, an den Mitarbeitern und an den Kunden. Bis zuletzt schaute er regelmäßig vorbei, erledigte Kleinigkeiten oder mähte den Rasen.

Posaunenchor mitgeprägt

Mengs große Leidenschaft war die Blasmusik. Mit 14 Jahren griff er erstmals zur Posaune. 67 Jahre lang war er Mitglied im Posaunenchor Rötenberg, den er auch über lange Jahre hinweg leitete.

Meng musste in seinem Leben schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Seine Mutter verstarb, als er noch vier Jahre alt war. Seinen ältesten Bruder – Dieter Meng kam als sechstes Kind des Schreiners und Landwirts Christian Meng und dessen Ehefrau Marie zur Welt – lernte er erst 1948 kennen, nachdem dieser aus der Gefangenschaft zurückkehrte. Seine erste Ehefrau Martha verstarb nach sieben Jahren Ehe 1975 an Krebs. Kurz danach verlor er seinen jüngsten Sohn Tobias durch einen Unfall.

Glaube gab ihm Kraft

Meng schöpfte Kraft aus seinem Glauben und war aktives Mitglied der Kirchengemeinde. Die Jugendarbeit war ihm ein großes Herzensanliegen. In seiner Funktion als CJVM-Vorstand in Rötenberg und als Bezirksposaunenwart im Kirchenbezirk Sulz organisierte er Freizeiten, Bläserfreizeiten und Jungbläserwochenenden. In den letzten Jahren war er in der API-Gemeinschaftsarbeit tätig und leitete Bibelstunden.

Dieter Meng hinterlässt seine Ehefrau Elisabeth, mit der er seit 1980 verheiratet war, seine Kinder Hans-Martin Meng und Elisabeth Heizmann sowie sechs Enkel. Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, 13. Juli, um 14 Uhr in der evangelischen Kirche in Rötenberg statt.