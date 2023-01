1 Otto Dieterle Foto: Dieterle

Die Belegschaft nimmt Abschied von dem beliebten Firmengründer.















Rottweil - In tiefer Trauer geben wir Nachricht vom Tod unseres Firmengründers Otto Dieterle, der am 14. Dezember 2022 im Alter von 86 Jahren in Rottweil verstorben ist. Wir verabschieden einen erfolgreichen und umsichtigen Unternehmer, der mit großer Schaffenskraft unsere Firma aufgebaut, geleitet und weiterentwickelt hat, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens Otto Dieterle.

Blieb Betrieb weit über Ruhestand verbunden

Geprägt von typisch schwäbischen Werten – Fleiß, Tüftlergeist und Solidität – gepaart mit dem Rückhalt und der Unterstützung seiner Familie, schaffte Otto Dieterle aus einer kleinen Garagenfirma ein florierendes Unternehmen, das international tätig ist. Otto Dieterle gründete seinen gleichnamigen Betrieb 1962 zunächst in der heimischen Werkstatt. Den Bau eines Firmengebäudes veranlasste er 1964 in der Zimmerner Straße und wenige Jahre später in der Predigerstraße in Rottweil. In den Anfangsjahren wurden hauptsächlich Steuerkurven für Drehautomaten hergestellt. Mit unternehmerischem Weitblick trieb Otto Dieterle später den Ausbau einer Werkzeugschleiferei sowie des Werkzeughandels voran. In den 90er Jahren baute er eine weltweite Handelsvertreter-Organisation auf und gründete außerdem 1993 in Irland eine eigenständige Firma für die Werkzeugfertigung. Seit 2001 involvierte Otto Dieterle seine Kinder, Michael Dieterle und Stefan Dieterle sowie Petra Dieterle Müller, in die Geschäftsführung und schaffte damit die Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens. Er blieb unserem Familienbetrieb bis weit über den Ruhestand hinaus verbunden und ein wichtiger Wegbegleiter mit viel Erfahrung, Herz und Charisma.

Mit unermüdlichem Einsatz, Innovationskraft und einem besonderen Gespür für die Zerspanungsbranche prägte Otto Dieterle seine Firma und die Arbeit seiner Mitarbeiter. Die Belegschaft ist dankbar Teil seines Lebenswerks zu sein und wird es in seinem Sinne weiterführen.