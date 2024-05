11 Es läuft für Leonidas Stergiou vom VfB Stuttgart. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Leonidas Stergiou hat in den vergangenen Wochen überzeugt. Nun zieht der VfB bei dem Schweizer Abwehrspieler die Kaufoption.









Die Grundsatzentscheidung ist gefallen. Leonidas Stergiou soll beim VfB Stuttgart bleiben und einen Mehrjahresvertrag unterschrieben. Bisher ist der Schweizer für eine Saison vom FC St. Gallen ausgeliehen. Nach Informationen unserer Redaktion zieht der Fußball-Bundesligist nun die Kaufoption, damit wird eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro fällig. Vollzogen ist der Transfer noch nicht, aber Stergiou hat bereits versichert, in Stuttgart weitermachen zu wollen. Auch mit Blick auf die Champions League in der nächsten Saison.