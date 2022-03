Wie der Geistheiler Sananda in den sozialen Netzwerken ankommt

1 Auf Facebook gibt es viele Meinungen zum "Geistheiler Sananda". (Symbolfoto) Foto: TY Lim/Shutterstock

Seit 2019 hat Sananda mehrere Immobilien im Bad Dürrheimer Feriendorf. Nun sieht er eine "Hexenjagd" auf sich in Gang gesetzt. Wir haben zusammengetragen, was unsere Leser in den sozialen Netzwerken über ihn sagen.















Bad-Dürrheim-Öfingen - Mehrere Berichte zu Oliver Brecht, der als "Geistheiler Sananda" unter anderem in Bad Dürrheim tätig ist, hat unsere Redaktion in den vergangenen Tagen veröffentlicht. Die Kommentare in den sozialen Netzwerken fallen ähnlich aus.

Unter dem ersten Bericht zu diesem Thema wurde auf Facebook schnell klar, welche Meinung viele Leser verfolgen. Alexander B. schreibt etwa "Mich erinnert das mit dem Terror in einem vorher verschlafenen Ort sehr an die Rechtsextremisten, die gezielt Grundstücke in unbekannten Dörfern auf dem Land aufkaufen und sich da breit machen, die Leute terrorisieren!". Raffaele C. wünscht sich die Zeit zurück, "als einem nur Bachblüten und Globuli angedreht werden" sollten.

Aber auch weniger abweisende Kommentare lassen sich finden. Inna M. schreibt ''Weil er keinen Standard Beruf ausübt hat man direkt ein mulmiges Gefühl? Das ich nicht lachte. Leben und leben lassen!!! Der Nachbarschaft sollte das Leben anderer nichts angehen. Wenn die kein Bock auf den haben, dann sollen die ihm aus dem Weg gehen." Anna B. sieht das Problem an anderer Stelle: "Mittlerweile gibt es einen riesigen Markt an Geistheilern. Es wird einem regelrecht übel, wenn man die Versprechungen liest. [...] Gelockt werden die Leute damit, kostenlos der Facebook-Gruppe beizutreten. Will man aber Gesundheit, finanzielle Fülle usw. erreichen, werden Programme die oftmals mehrere tausend Euro teuer sind, ständig schmackhaft gemacht."

Unter dem zweiten Beitrag fasst Franz F. auf Facebook ganz knapp zusammen: "Der Sanada Irre ....". Anna-Maria B. erinnert an eine ähnliche Geschichte: "Der Schwarzwald hat doch Erfahrung mit Geistheilern, ich erinnere an Uriella. Das hat sich doch auch von selbst erledigt." (Anm. d. Red.: Uriella alias Erika Bertschinger-Eicke behauptete nach einem Reitunfall im Jahr 1973 Nachrichten von Jesus und Gott zu empfangen. Sie starb 2019.)

Viele Kommentatoren ziehen Sananda jedoch wieder ins Lächerliche. Alex T. schreibt "Er ist ein Level 14 Wesen 🤣🤣🤣 ... Aber ok, dann mache ich eben den Endboss 😇". Birgit F. ist schockiert. "Ich habe mal einen Blick auf seine Homepage geworfen 😱.... warum darf sowas (...) verzweifelten gutgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen 😵."

Apropos Geld aus der Tasche ziehen. Auf Twitter gibt es bereits ein eigenes Satire-Profil zu Sananda. Unter dem Namen "Geistheiler Salamanda" schreibt dort ein Nutzer "Ich bin kein Finanzexperte, sondern *DIE* weltweite Kapazität für Krötenwanderung! Die Kröten wandern von Eurer Tasche in meine! ~~Geistheiler Salamanda". Damit zielt er wohl auf die Vergangenheit Brechts an, der früher "in verschiedenen Bereichen der Finanzen und des Marketings" oft "sehr erfolgreich" gewesen sei, wie er auf seiner Internetseite schreibt.

Dieser "Geistheiler Salamanda" machte uns außerdem auf eine besondere Auszeichnung Brechts aufmerksam. Er erhielt im Jahr 2021 den Negativpreis "Goldener Aluhut". Dieser wird seit 2024 jährlich durch ein Nutzer-Voting an Personen vergeben, die durch "Verschwörungsideologien, Fake News und ideologischen Missbrauch" auffallen, heißt es auf der Internetseite. Neben Sananda in der Rubrik Esoterik tauchen dort Namen wie Michael Wendler (Verschwörungstheorien), Die BASIS (Politik) und Boris Reitschuster als Betreiber einer "Klartext-Journalismus"-Nachrichtenseite.

Aller guten Dinge sind zwar bekanntlich drei, unter dem dritten Post zum Thema nimmt die Kommentarwelle jedoch abrupt ab. Bis zur Veröffentlichung dieses Textes fanden sich dort noch keine Kommentare. Die Meinung Außenstehender dürfte jedoch auch unter den anderen Posts klar geworden sein. Sananda scheint das jedoch mehr oder weniger mit Humor zu nehmen. Auf seiner Internetseite schreibt er "Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die mich verleumden, beschimpfen, diffamieren, oder mich verhöhnen! Sie beweisen mir, dass sie auf mich reagieren, ich in ihnen etwas auslöse, dass sie dazu veranlasst, mich anzugreifen! Es sagt mir, das ich wichtig für sie bin, und sie Angst vor mir haben! Man bekämpft ja nur, was man fürchtet! Und, sie alle fürchten die Wahrheit, die ich bin!"