Im Hotel Gasthof "Hirschen" beginnt im Herbst eine neue Ära. Der 21-jährige BWL-Student Dogan Karaaslan aus Tuttlingen, der im Frühjahr nächsten Jahres sein duales Studium beendet, übernimmt den Gasthof in Blumberg.









Das Traditionshaus Hotel Gasthof „Hirschen“ in der Blumberger Hauptstraße ist verkauft und wird mit der offiziellen Übergabe am 15. September in neue Hände übergehen. Die bisherigen Inhaber, das Ehepaar Jochen und Rosi Salomon, gehen in den vorläufigen Ruhestand. Mit dem 21-jährigen BWL-Studenten Dogan Karaaslan aus Tuttlingen, der im Frühjahr nächsten Jahres sein duales Studium beendet, wird ein junger und dynamischer Inhaber die Zukunft des „Hirschen“ bestimmen.