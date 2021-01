Tourismus So stellt sich Baiersbronn für Lockdown-Ende auf

Die Stimmung in den Betrieben ist den Umständen entsprechend. Für viele Baiersbronner Gastronomen und Hoteliers stellen die Beschränkungen selbstverständlich eine enorme Herausforderung dar. Nichtsdestotrotz blicken unsere Betriebe mit Tatendrang und Vorfreude auf die Zeit nach dem Lockdown, um das zu tun, was sie am besten können: hervorragende Gastgeber zu sein.

Inzwischen ist klar, dass der Lockdown noch bis 14. Februar fortgesetzt wird. Unklar bleibt, wie es danach weitergeht. Was macht diese fehlende Perspektive mit der Tourismusbranche?

Es ist immer schwierig, ohne einen Zeithorizont konkrete Planungen anzustellen. Eines ist aber sicher, sowohl die Baiersbronn Touristik als auch unsere Betriebe im Ort nutzen die Zeit sinnvoll, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Wir haben im Frühjahr erlebt, dass die Menschen nach einem Lockdown etwas nachholen möchten. Allem voran möchten die Menschen wieder rauskommen und eine schöne Zeit genießen. Wir werden dann bereit sein.

Immer wieder wurde kritisiert, dass versprochene Hilfszahlungen mit Verspätung kommen. Was für Rückmeldungen bekommen Sie in Baiersbronn?

Ganz klar, die Zahlungen kamen viel zu spät. Die am meisten gebeutelte Branche hat mehr als zwei Monate kein Geld gesehen. Das bedeutet für die Betriebe einen erheblichen Liquiditätsabfluss. Inzwischen hat die Bundesregierung angekündigt, dass die sogenannte Überbrückungshilfe III nachgebessert werden soll. Wir hoffen, dass die Mittel mit den Verbesserungen dann auch schneller fließen. Dabei geht es nicht nur um die Hotellerie und Gastronomie, sondern auch um den Einzelhandel, der ja genauso betroffen ist.

Laut einer Umfrage des Dehoga bangen drei von vier Gastronomen und Hoteliers um ihre Existenz. Stellt sich auch in Baiersbronn die Lage so dramatisch dar?

Dazu kann ich nicht viel sagen. An die Substanz geht der Lockdown einigen, aber mir ist kein Betrieb bekannt, der plant, nicht wieder aufzumachen.

810.000 Übernachtungen wurden noch 2019 in Baiersbronn gezählt. Wie sah es angesichts der wochenlangen Schließungen im vergangenen Jahr mit den Zahlen aus?

Die Übernachtungsstatistik für 2020 liegt noch nicht vor. Doch die Zahlen reichen sicherlich nicht an die des Vorjahres heran. Auch ist es nicht möglich, die Zahlen pauschal herunterzubrechen und mit dem Vorjahr zu vergleichen. Was sich sagen lässt ist aber, dass unsere Betriebe nach dem ersten Lockdown im Rahmen der Möglichkeiten gut besucht waren. In den Monaten, in denen die Betriebe geöffnet waren, ist die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Ist das Geld, das für Marketingkampagnen für den Neustart des Tourismus im Land versprochen wurde, wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer?

Im vergangenen Frühjahr hatten wir mit unserer Re-Startkampagne "Baiersbronn holt euch raus" eine sehr gute Resonanz bekommen. Auch unser jüngstes Projekt, die "Baiersbronner Dorfspaziergänge", zielen auf das Image von Baiersbronn ab. Dabei handelt es sich um eine Filmreihe, in der Bürger der Gemeinde in den Mittelpunkt gerückt werden. Wenn diese Arbeit vom Land unterstützt wird und noch zusätzliche Kampagnen initiiert werden, freuen wir uns.

Für die Baiersbronn Touristik ist die Kurtaxe die wichtigste Einnahmequelle. Wie wirken sich die fehlenden Mittel auf Ihre Arbeit aus?

Durch die Corona-Verordnung des Landes war im vergangenen Jahr vieles nicht möglich. Man denke hier an die zahlreichen Veranstaltungen der Baiersbronn Touristik wie beispielsweise das Baiersbronn Open Air oder die Baiersbronn Classic. Durch deren Wegfall ist auch der finanzielle Aufwand gesunken – natürlich wurden dadurch auch keine Einnahmen generiert. Insgesamt muss momentan geprüft werden, was sinnvoll ist und was Zeit hat bis nach den Beschränkungen. Der falsche Weg wäre es aber jetzt, alles einzusparen und dann im Sommer mit leeren Händen dazustehen. Wir werden hier antizyklisch handeln und sind mit Vollgas an den Planungen für dieses Jahr. Ab wann wir letztendlich loslegen können, gibt uns das Infektionsgeschehen vor.

Der Hinweis, dass in jeder Krise eine Chance steckt, wird dieser Tage oft bemüht. Wo sehen sie die Chancen für den Tourismus in Baiersbronn?

Die Chance für Baiersbronn liegt ganz klar in unserer einmaligen Natur. Auch nach dem Lockdown werden die Menschen ein gesteigertes Bedürfnis haben, in der Natur zu sein. Mit unseren 550 Kilometern Wanderwegen und 400 Kilometern Mountainbike-Touren bietet Baiersbronn genügend Platz, um die Natur mit Abstand zu anderen Menschen genießen zu können – schließlich sind wir nach Stuttgart die flächenmäßig größte Kommune. Wir nutzen den Lockdown auch, um unser Angebot weiter auszubauen und bestehende Möglichkeiten weiter zu verbessern. So arbeiten wir momentan daran, unsere Beschilderungen weiter zu optimieren, haben jüngst das Angebot für Kinder weiter ausgebaut und vieles mehr. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Gesamtangebot in der Nationalparkregion auch in Zukunft die Sehnsüchte der Menschen erfüllen können.