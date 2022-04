Tourismus in Rottweil

1 Schont die Stimmbänder der Führerinnen und Führer und die Ohren der Anwohnerschaft: die neue Audio-Anlage des Rottweiler Tourismus-Marketings. Lena Meuser und Selinas Straub (von links) vom Tourismusmarketing testen gemeinsam mit ihrer Kollegin Simone Strasser (Zweite von rechts) sowie den Gästeführen Bettina Auch (Mitte) und Peter Hugger (rechts) die neuen Geräte. Foto: Stadt Rottweil/Gruhl

Auch wenn das Wetter noch nicht danach aussieht: Der Rottweil-Tourismus startet in den Frühling. Mit mehr als 20 öffentlichen Führungsterminen zu elf unterschiedlichen Themen laden Rottweils Gästeführer Touristen und Einheimische dazu ein, Rottweil gemeinsam mit ihnen zu erleben.















Rottweil - Neu ist ein Audio-System, das Führungen mithilfe von Mikrofon und Kopfhörer ermöglicht. Das schont die Stimmbänder der Führer und die Ohren der Anwohner. "Unsere Gästeführerinnen und Gästeführer stehen in den Startlöchern, um ihr Wissen erneut spannend und humorvoll zu vermitteln", so Lena Meuser von der Touristinfo.

Führungen zu verschiedenen Themenschwerpunkten

Das Angebot an Führungen ist groß: Rottweils Gäste können sich auf ein buntes Programm zu verschiedenen Themenschwerpunkten freuen. Neben den klassischen Stadtführungen werden auch unterschiedliche Kostümführungen angeboten. Die 2021 konzipierten Erlebnisführungen außerhalb der historischen Innenstadt ergänzen das Programm: Auf dem Höllensteinsaumpfad kann man die Stadt von verschieden Blickwinkeln aus bewundern. Der Gästeführer zeigt hierbei die Entwicklung der Stadt anhand historischen Bildaufnahmen auf und man hat einen direkten Vergleich von früher zu heute.

Weitere Führungen außerhalb des Stadtkerns laden aber auch Einheimische dazu ein, noch unbekannte Seiten von Rottweil zu entdecken. So wie etwa die Führung auf dem Römerpfad in der Altstadt oder auch die Neckartalführung, welche die Teilnehmer in das industrielle Zeitalter entführt. Auch sportliche Touren sind wieder mit im Angebot: Die beliebte E-Bike Führung "Recht, Römer und Rottweiler Pulver" ist auch wieder für Gruppen als gemeinsames Erlebnis buchbar.

Besuch des Testturms ein Highlight

"Besonders beliebt und ein absolutes Highlight bei einem Besuch in Rottweil ist der Besuch des TK Elevator Testturms", so Meuser. Deutschlands höchste Aussichtsplattform bietet einen atemberaubenden Blick über Rottweil, die Schwäbische Alb und den Schwarzwald – und dieser lässt sich am besten während einer Führung genießen. "Panoramaführungen konnten im letzten Jahr leider nur sehr eingeschränkt stattfinden, daher freuen wir uns umso mehr, dass nun wieder Führungen mit Testturm-Auffahrt stattfinden können."

Auch öffentliche Führungen rund um den Testturm sind für Individualtouristen an den Wochenenden buchbar. Als neues Serviceangebot bietet die Tourist-Information ein Tourguide-System für Führungen für bis zu 50 Personen an. "Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält einen Empfänger mit Kopfhörern, sodass die Lautstärke individuell eingestellt werden kann. Mit Hilfe der Personenführungsanlage können Abstände besser eingehalten werden ohne dass dabei Hörbeeinträchtigungen eintreten und kein interessantes Detail der Ausführungen des Gästeführers verpasst wird", erklärt Simone Strasser vom Tourismusmarketing.

Buchen lassen sich alle Angebote unkompliziert und kontaktlos im Online-Shop über die Webseite www.rottweil.de oder direkt in der Tourist-Information. Neben den öffentlichen Terminen können die Führungen auch wieder als Gruppenangebote gebucht werden. Übrigens: Auch für Organisatoren von Betriebs- oder Vereinsausflügen oder auch für private Anlässe bietet die Tourist-Information eine Beratung zu ihren Angeboten an.

INFO

Weitere Infos und Kontakt zur Tourist-Information: Telefon 0741/49 42 80, E-Mail Touristinformation@Rottweil.de