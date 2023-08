Die neue Nagoldtal-Übersichtskarte ist da. Schon seit einem Jahrzehnt arbeiten die Touristiker aus den verschiedenen Kommunen im Nagoldtal eng zusammen. Beim jüngsten Treffen in Wildberg wurde das neueste Projekt der Runde vorgestellt: Eine Karte, die Touristen die Sehenswürdigkeiten auf einen Blick zeigt.

Das Nagoldtal ist touristisch gesehen eine wunderschöne und spannende Region. Mehrere Kommunen leisten dazu ihren Beitrag. Die verantwortlichen Touristiker treffen sich seit zwischenzeitlich zehn Jahren regelmäßig in einer losen Runde, um gemeinsame Produkte und Ziele zu entwickeln.

Bei dem jüngsten Treffen in Wildberg besprachen die Vertreter der verschiedenen Kommunen allgemeine und für die Zukunft relevante Themen. Ein wichtiger Punkt war aber auch die Übergabe des neuesten gemeinsamen Produktes: einer Nagoldtal-Übersichtskarte, die als Abreiß-Block frisch produziert wurde. Gastgeber und Touristinformationen werden die rund 1500 Karten in Zukunft ausgeben. Gäste der Region erhalten darauf eine Übersicht, welche Sehenswürdigkeiten und Attraktionen es im Nagoldtal gibt. Die farbenfrohe Darstellung mit Piktogrammen und übersichtlicher Legende erlaubt einen guten Überblick über die Region auf nur einer handlichen Seite, heißt es in einer Pressemitteilung.

Karte zeigt die Highlights der Region

Die besonders hervorgehobenen Orte sind in sechs Kategorien unterteilt: Flora & Fauna, Sport, Erlebnisse, Kultur, Entspannung sowie Burgen & Ruinen. Diese Vorderseite mit Highlights der Region soll mit ihrer Darstellung bewusst die Emotionen der Gäste ansprechen. Auf der Rückseite sind weiterführende Informationen zu den einzelnen Kommunen und Themen, Veranstaltungshinweise sowie QR-Codes zu finden. Die Karte wird kostenlos an die Gastgeber und die Gäste verteilt.

Schömberg schließt sich der Gemeinschaft an

Federführend verantwortlich für die Projekte sind meist die touristisch aktiveren Kommunen. Im Fall der Nagoldtal-Übersichtskarte war das die Stadt Calw. Jonas Bott von der Touristinformation hat sich dem Projekt gemeinsam mit der Agentur Connections angenommen und die Karte, die es in Calw bereits als Tisch gibt, zum Block umgearbeitet. Der Druck und die Verteilung wurden von Franziska Bürkle aus Bad Teinach-Zavelstein organisiert.

Erst vor Kurzem hat die gewachsene, lose Werbegemeinschaft Zuwachs bekommen: Schömberg stieß zu der Touristiker-Runde dazu. Damit sind nun die Kommunen Calw, Bad Teinach-Zavelstein, Bad Liebenzell, Altensteig, Nagold, Neubulach, Neuweiler, Schömberg, Oberreichenbach und Wildberg touristisch vereint. Die Partnerschaft drückt sich in einem gemeinsamen Logo aus: das Wort „Nagoldtal“, gefolgt von bunten Blättern, die sich an einem Ast nach oben schlängeln – wie die Kommunen entlang der Nagold.

Die Runde stellt eine regionalere Ergänzung zum Angebot der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald dar. Bereits umgesetzte Projekte sind beispielsweise die Webseite www.nagoldtal.de, der gemeinsame Gastronomie- sowie ein Freizeitführer.