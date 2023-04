Prozess gegen 76-Jährigen: So hat das Gericht geurteilt

1 Im Prozess gegen einen 76-Jährigen hat der Richter am Amtsgericht Freudenstadt jetzt das Urteil gefällt. Foto: dpa/Ulli Deck

Nach drei Verhandlungstagen ist vor dem Freudenstädter Amtsgericht der Prozess gegen einen 76-Jährigen zu Ende gegangen, der in Pfalzgrafenweiler einen folgenschweren Unfall verursacht hatte.









Die Katastrophe ereignete sich im September 2021 auf der Landesstraße 404 bei Pfalzgrafenweiler. Bevor er links in ein Privatgrundstück einbiegen wollte, fuhr der heute 76-jährige Autofahrer in Richtung Freudenstadt, ein Motorrad kam ihm entgegen. Ein Beifahrer in dem Auto sowie der junge Motorradfahrer kamen ums Leben.