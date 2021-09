7 Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Foto: SDMG/Schulz

Zwei Männer sind am Donnerstagabend bei einem schweren Unfall nahe Pfalzgrafenweiler gestorben.

Pfalzgrafenweiler - Ein 74-Jähriger fuhr gegen 21 Uhr mit einem BMW von Altensteig in Richtung Freudenstadt. Er wollte an der Kreuzung zur Gottfried-Joos-Straße abbiegen und missachtete dabei laut Polizeibericht die Vorfahrt eines Motorradfahrers. So kam es zu dem schweren Unfall: Der BMW erfasste den entgegenkommenden 20-jährigen Biker.

Der Motorradfahrer und ein 64-jähriger Mitfahrer im BMW wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlagen. Der 74-jährige BMW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Ob der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, ist laut Polizei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Strecke war voll gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.