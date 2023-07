1 Das Luftbild macht deutlich: Die Absturzstelle – dort, wo mit einem Bagger der kontaminierte Boden abgetragen wird – liegt gefährlich nahe an der Firma Henngineered. Foto: Marc Eich

Nur 50 Meter von einer Firma liegt die Unglücksstelle in Mönchweiler, an der am Donnerstag ein Pilot mit seinem Flugzeug abgestürzt und gestorben ist. Hätte das Unglück größere Ausmaße annehmen können?









Das Wrack des Motorseglers, mit dem ein 64-jähriger Pilot am Donnerstagvormittag in den Tod stürzte, ist am Freitagmorgen schon lange abtransportiert. Ohnehin ist von der Waldstraße aus die Absturzstelle nicht zu sehen – an das Unglück erinnert zunächst also nichts mehr.