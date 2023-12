Tödliche Schüsse im Mercedes-Werk Sindelfingen: So lautet das Urteil des Landgerichts Stuttgart

1 Der Mann wurde vom Landgericht Stuttgart verurteilt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen im Mercedes-Werk in Sindelfingen ist der Schütze wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine Haftentlassung nach 15 Jahren ist in diesem Fall rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.