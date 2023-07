Die Gewinnzahlen 2, 4, 12, 31 und 50 sowie die Eurozahl 8 auf dem Spielschein des Mannes waren der Schlüssel zum Glück, heißt es in einer Mitteilung Lotto Baden-Württemberg.

Lediglich die zweite Eurozahl 6 fehlte dem Tipper aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis zum Jackpot. Die Freude dürfte dennoch groß sein. Der Treffer in der Gewinnklasse 2 des Eurojackpots ist genau 657.651,20 Euro wert, komplett steuerfrei.

Wer hinter dem Glückspilz steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bekannt, da der Gewinner seinen Tipp online auf lotto-bw.de abgegeben hat. Das Geld wird ihm in den nächsten Tagen überwiesen.

Schon des Öfteren hatten Tipper aus Villingen-Schwenningen Glück und gewannen hohe Summen.

Weiterer Großgewinner

Einen weiteren baden-württembergischen Großgewinner gab es im Kreis Rastatt. Mit fünf Richtigen gewann ein Mann in der Gewinnklasse 3 der Lotterie exakt 278 163,50 Euro. Er hatte seinen Tipp ebenfalls im Internet bei Lotto Baden-Württemberg abgegeben.

Die Gewinnklasse 1 des Eurojackpots wurde hingegen nicht geknackt. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag, 18. Juli, liegen rund 56 Millionen Euro im Gewinntopf (Chance 1 : 140 Millionen).

Hintergrund zum Eurojackpot

Die 2012 gestartete Lotterie gibt es mittlerweile in 18 europäischen Ländern. Die Ziehung findet immer dienstags und freitags in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Die Eurojackpot-Spielformel lautet 5 aus 50 und 2 aus 12. Das heißt, der Jackpot wird mit fünf richtigen Zahlen und zwei Zusatzzahlen geknackt. Insgesamt können in zwölf Gewinnklassen Treffer erzielt werden. Der Gewinntopf kann auf bis zu 120 Millionen Euro (Chance 1 : 140 Millionen) ansteigen. Der Spieleinsatz liegt bei zwei Euro pro Tipp. Eurojackpot kann in jeder Lotto-Annahmestelle im Land und im Internet unter lotto-bw.de gespielt werden.