Tests in Freudenstadt Corona: Laborergebnisse trudeln ein

Mit den neuen Fällen steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infekte seit März auf 1044, so das Landratsamt am Freitag. Die betroffenen Personen kommen aus Alpirsbach (plus zwei), Baiersbronn (plus vier), Dornstetten, Empfingen (plus zwei), Eutingen (plus fünf), Freudenstadt (plus acht), Horb (plus sieben), Loßburg, Pfalzgrafenweiler (plus sieben), Schopfloch, Seewald und Waldachtal (plus zwei).

Ein Beatmungspatient derzeit in der Klinik