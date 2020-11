Schopfloch So läuft es in der Fieberambulanz

Schopfloch - Die Fieberambulanz hat am Freitag, aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen, den Betrieb in Schopfloch in der Dornstetter Straße 19 gestartet. Wie man sich als Patient zu verhalten hat und wie der Ablauf sich darin gestaltet erfahren Sie in unserem (SB+)Artikel.