1 Im neuen Schuljahr kommt in der Schulmensa das Essen der Fernküche Goller aus Pliezhausen auf die Teller. Foto: Hirschberger

Öfters mal was Neues auf den Teller: Wenn die Schule wieder beginnt, dann wird die Mensa im Haigerlocher Schulzentrum von einem neuen Lieferanten mit Essen versorgt. Der Gemeinderat erteilte vor seinen Sitzungsferien einen entsprechenden Auftrag. Er gilt für die nächsten drei Jahre.

Haigerloch - Zum Ende des gerade erst abgelaufenen Schuljahres hat die Bittelbronner Metzgerei Schäfer ihren Catering-Vertrag mit der Schulmensa gekündigt, also musste die Stadtverwaltung für das neue Schuljahr, das in knapp drei Wochen beginnt, einen neuen Lieferanten suchen.

Vier Anbieter aus der Region wurden für eine künftige Zusammenarbeit angefragt, drei davon hatten kein Interesse beziehungsweise gaben keine Rückmeldung.

Die Fernküche Goller aus Pliezhausen aber schon. Mit ihr hat die Stadt bislang gute Erfahrungen gemacht, denn sie beliefert seit Ende 2018 die Wiesentalschule in Gruol und deren Außenstelle in Owingen sowie den Kindergarten in Trillfingen mit Essen. Diese Einrichtungen, so die Stadtverwaltung, seien mit den Leistungen der Fernküche sehr zufrieden.

Frisch gekochtes, ausgewogenes und abwechslungsreiches Essen

Damit man aber trotz dieser positiven Bewertungen nicht die Katze im Sack kauft, gab es bereits im Juni ein Probeessen mit der Fernküche in der Schulmensa. denn die Stadtverwaltung legt Wert auf frisch gekochtes, ausgewogenes und abwechslungsreiches Essen. Es sollte auf die Wünsche der Schüler abgestimmt sein und möglichst natürliche Inhaltsstoffe aufweisen. Die Rückmeldungen der Testesser (Vertreter aus den Schulleitungen, der Mensaleitung, der Elternvertretung und der Stadtverwaltung) war einhellig positiv, also hatte auch der Gemeinderat keinen Grund dafür, dem neuen Lieferanten aus Reutlingen den Zuschlag zu verweigern.

Was ebenfalls für die Fernküche spricht: sie ist mit dem 2016 in Haigerloch eingeführten Bezahlsystem MensaMax vertraut. Außerdem bietet sie auch halbe Menüs und Snacks an, zudem nimmt sie Abfälle am nächsten Tag wieder mit.

Mit dem Wechsel des Anbieters ändern sich auch die Preise. Bisher kostete ein Mensa-Menü drei Euro, ein halbes Menü 1,50 Euro und ein Snack 1,70 Euro. Die Fernküche Goller berechnet jedoch für ein Menü vier Euro, für ein halbes Menü drei Euro und für einen Snack 2,50 Euro. Darin enthalten sind jedoch die Lieferkosten.

Der Gemeinderat stimmte dieser Anpassung ab dem Schuljahr 2021/22 zu. Diese Preise gelten künftig sowohl für Lehrkräfte, als auch für Schüler und Schülerinnen, es werden keine Unterschiede mehr gemacht.