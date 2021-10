1 Bei der Einweihung des Padel-Court (von links): Bürgermeister Thomas Miller, die amtierende Deutsche Meisterin im Padel, Victoria Kurz, Sarah Blickle-Fenner und Daniel Blickle, Marco Gmeiner, Matthias Kleiser von der Sparkasse und ein Vertreter der Herstellerfirma Foto: Huonker

Sport: Tennisgemeinschaft Rosenfeld verwirklicht Projekt dank einiger Sponsoren und der Stadt















Rosenfeld. Nach dem Ende des letzten Tennis-Matches am Samstagabend beim Sparkassen-Team-Cup wurde der neue Padel-Court in Rosenfeld eingeweiht.

Der Vorsitzende der Tennisgemeinschaft Rosenfeld, Martin Sülzle, begrüßte Bürgermeister Thomas Miller, die Vertreter der Firma Blicke als Hauptsponsor, Sarah Blickle-Fenner und David Blickle, sowie Matthias Kleiser von der Sparkasse, dem Hauptsponsor des Team-Cups und Namensgeber.

Die Tennisgemeinschaft, 1976 gegründet, verfügt über rund 260 Mitglieder. Die vergangenen zwei Corona-Jahre seien intensiv zur Umgestaltung des Platzes genutzt worden, so Sülzle. 200 000 Euro seien investiert worden, was ohne die Sponsoren und die Stadt Rosenfeld nicht möglich gewesen wäre. "Sieben Jahre lang ist der stellvertretende Vorsitzende Marco Gmeiner mir mit einem Padel-Platz in den Ohren gelegen", sagte Sülzle. Er habe das Padel-Tennis bei seinem langjährigen Aufenthalt für die Firma in Spanien kennen gelernt. In den Betriebspausen habe er ihn öfters darauf angesprochen und bei der Mitgliederversammlung eine Präsentation gezeigt.

Der Padelplatz in Rosenfeld sei einmalig in Baden-Württemberg, sogar aus Konstanz würden Spieler kommen, um ihn zu nutzen. Einen besonderen Gast begrüßte Sülzle ebenso: Victoria Kurz, die erst vor zwei Wochen die Deutsche Meisterschaft im Padel in Berlin gewonnen hatte. Sülzle überreichte Gmeiner als Dankeschön für seine Hartnäckigkeit ein T-Shirt mit der Aufschrift "Mr. Padel". Gmeiner berichtete von seiner großen Begeisterung für den Sport und dass er den C-Trainerschein gemacht habe, um Interessierte zu unterrichten: "Weil dieser Sport einfach super viel Spaß macht."

Bürgermeister Thomas Miller betonte, dass er mit der Thematik seit eineinhalb Jahren vertraut sei, aber doch zuerst einmal hätte recherchieren müssen, was das überhaupt für ein Sport sei. Seitens der Stadt habe er eine Beteiligung in Form eines Investitionskostenzuschusses zugesagt. Miller wünschte der TG alles Gute sowie erfolgreiche und unfallfreie Spiele.

Für die Firma Blickle erwähnte Sarah Blickle-Fenner, dass sie sich zuerst nichts unter dem Sport habe vorstellen können und sich dann informiert habe: "Tennis und Padel passen gut zusammen." In Spanien sei dies nach dem Fußball die zweitbeliebteste Sportart. Und Marco Gmeiner sei ja für Blickle aus seit 2003 in Spanien tätig. Die Firma sei von der Idee überzeugt gewesen und freue sich über den ersten Platz dieser Art in der Region. Sie wünschte viel Erfolg und eine wachsende Spielerzahl. Martin Sülzle dankte allen Beteiligten für ihre Arbeitseinsätze und dem ehemaligen Vorsitzenden Harald Weisser für sein besonderes Engagement.

Nach der offiziellen Platzeinweihung mit dem Durchschneiden des Bandes wurde die Sülzle-Arena mit einem Show-Match mit Victoria Kurz, Claudius Panske, Niko Heinemann und Marco Gmeiner eröffnet.