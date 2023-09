Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) warnen vor unseriösen Anrufern. „Aktuell versuchen unbekannte Anrufer eines Callcenters, Daten unserer Kunden zu erhalten.“ In den vergangenen Tagen wurden mehrere Stadtwerke-Kunden kontaktiert. Im Gespräch versuchten die Anrufer, die persönlichen Kundendaten zu erfragen. Dabei wird den Kunden in Aussicht gestellt, den Abschlag direkt am Telefon deutlich zu senken, zeigt die SVS auf. Ziel sei es mit den Kundendaten einen ungewollten Anbieterwechsel durchzuführen. Besonders dreist: Oftmals geben diese sich als Mitarbeiter der SVS aus. Daher sei Vorsicht geboten, entsprechende Auskünfte den Anrufern zu geben. Die SVS rät ihren Kunden davon ab, vertrauliche Angaben am Telefon zu machen. Mitarbeiter der SVS erfragen keine persönlichen Kundendaten am Telefon. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Villingen-Schwenningen melden sich mit Villinger Vorwahl bei den Kunden.