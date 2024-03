Erneut war eine dänische Delegation zu Gast in Freudenstadt. Dabei ging es um organisatorische Fragen und das Rahmenprogramm für Fußballfans und Gäste.

Das Fußballfieber in Freudenstadt vor der Europameisterschaft im Sommer steigt: Erneut war eine hochrangige Delegation des dänischen Fußballverbands in Freudenstadt, um organisatorische Fragen zu besprechen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Während der EM-Vorrunde schlägt die dänische Elf ihr Team-Base-Camp in Freudenstadt auf. Bei der Stadtverwaltung würden längst die Vorbereitungen für das große Ereignis laufen.

Lesen Sie auch

Am Mittwoch zu Besuch im Rathaus und im Hermann-Saam-Stadion waren Team-Direktor Christian Norkjaer, Cheftrainer Kasper Hjulmand und der Chef-Physiotherapeut Chris Haslam.

Übertragung der deutschen und dänischen Spiele auf Großleinwand geplant

Oberbürgermeister Julian Osswald empfing die Delegation im Rathaus. „Wir freuen uns sehr, dass sich diese sympathische Mannschaft für Freudenstadt entschieden hat. Wir werden alles Erforderliche dafür tun, der dänischen Nationalmannschaft optimale Trainingsbedingungen und einen angenehmen Aufenthalt in Freudenstadt zu bieten“, so Osswald. Das nationale Medieninteresse sei bereits jetzt schon sehr groß, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Darüber hinaus soll es „ein attraktives Rahmenprogramm für Fußballfans und Gäste“ in der Stadt geben. Geplant sei unter anderem eine Übertragung der deutschen und dänischen Spiele auf Großleinwand auf dem Oberen Marktplatz, bei freiem Eintritt.

Unsere Empfehlung für Sie Gartenschau 2025 Bauprojekte in Freudenstadt liegen im Zeitplan Vom Spielplatz an der ehemaligen Skischanze bis zu den neuen Forbachgärten auf dem einstigen Bürkle-Areal: 34 Einzelprojekte setzt alleine die Stadt Freudenstadt für die Gartenschau 2025 um. Bisher verlaufen die Arbeiten ganz nach Plan.

Team-Chef Norkjaer habe gesagt, es werde ein öffentliches Training seiner Mannschaft für Fans geben. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Norkjaer erklärte, sein Verband sei glücklich mit der Entscheidung für Freudenstadt. Hotel, Trainingsbedingungen, die kurzen Wege, die Ruhe im Schwarzwald und die Natur seien optimal.

Im April soll es ein weiteres Treffen mit einer großen Delegation des dänischen Fußballverbands in Freudenstadt geben, um weitere organisatorische Fragen zu klären. Indessen seien die zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung nahezu täglich in Kontakt mit dem dänischen Verband, der UEFA und dem DFB.