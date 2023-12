Freudenstadt ist Mannschaftsquartier bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr. Dänemark richtet sein „Team Base Camp“ im Schwarzwald ein, das teilt die Stadt Freudenstadt in einer Pressemitteilung mit.

Den Vertrag haben Vertreter des dänischen Fußballverbands jetzt unterzeichnet. Tags darauf waren die Spitzen der Mannschaft, darunter Team-Manager und Team-Direktor, ein zweites Mal nach Freudenstadt gekommen, um sich Hotel Fritz Lauterbad, das Hermann-Saam-Stadion und die direkt angrenzende Fußball-Schule „Champions Park“ noch einmal im Detail anzusehen.

Sechs Verbände waren vor Ort

Bis zum heutigen Tag haben insgesamt sechs verschiedene nationale Verbände das Hotel Fritz Lauterbad besucht und die örtlichen Gegebenheiten als ihr Team-Basislager in Augenschein genommen.

Steffen Schillinger, Inhaber und Geschäftsführer des Hotels Fritz Lauterbad, erklärt, dass das Hotel in dieser Zeit exklusiv für das Team zur Verfügung stehen wird. Als nächster Schritt stehe ein intensiver Austausch zwischen dem Küchenteam der Nationalmannschaft und dem Hotel bevor.

„Der Besuch und der Austausch wurden stets vom DFB Reisebüro begleitet. Die Treffen mit den einzelnen Verbänden waren von Anfang an sehr freundschaftlich, insbesondere die Besichtigungen mit dem dänischen Team. Daher freuen wir uns umso mehr, dass sich die Dänen nun für das Fritz Lauterbad als ihr Team-Basislager entschieden haben“, sagt Schillinger.

Freude über „sympathische Mannschaft“

Auch Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald freut sich über die Zusage: „Wahnsinn. Das ist eine tolle Nachricht für Freudenstadt. Wir sind stolz und freuen uns sehr darauf, eine so sympathische Mannschaft mit so leidenschaftlichen Fans in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Dänemark passt für mich optimal zu Freudenstadt.“

Am Ende des mehrstufigen Verfahrens mit Qualifikation, Auslosung der EM-Vorrunden-Gruppen und Optionen, die die Mannschaften gesetzt hatten, blieben zwei Teams übrig, die starkes Interesse am Standort Freudenstadt hatten. „Zwei super-attraktive und sympathische Mannschaften“, so der OB. „Jetzt freuen wir uns sehr auf Dänemark.“

Engländer sagten ab

Anfang Dezember war noch die englische Nationalmannschaft als möglicher Kandidat für Freudenstadt gehandelt worden. Das Team um Harry Kane und Jude Bellingham schlägt allerdings ihre Zelte im Weimarer Land in Thüringen auf, wie vergangene Woche bekannt geworden war.

Insgesamt hatten sich Vertreter von rund einem Dutzend Nationalmannschaften in Freudenstadt umgesehen, eine phasenweise hektische Zeit für die Stadt um OB Osswald und Stefan Kälberer von dem für Sportstätten zuständigen Fachgebiet, die Leitung des Hotels um Steffen Schillinger sowie die Fußballschule um Patrick Dembinski, teilen die Verantwortlichen mit.

Gesamtpaket überzeugt

Dabei scheint sich die Mühe gelohnt zu haben. Darüber hinaus überzeugte wohl vor allem das Gesamtpaket aus Sportanlagen, Stadt, Hotel, Schwarzwald-Landschaft und Lage. Dänemark passt in den Augen der Verantwortlichen in Freudenstadt sehr gut zur Stadt.

Die Bewerbung könnte auch Wirkung über die Zeit der EM hinaus haben, etwa als Trainingslager-Standort: Die Nationalverbände waren vom Sportzentrum Freudenstadt mit Rasen-Stadion, zwei Kunstrasen-Spielfeldern, Fußball-Schulgebäude mit Besprechungs und Funktionsräumen sowie angrenzendem Hallen- und Freibad sehr angetan. Bereits heute kommen viele Jugendmannschaften aus dem In- und Ausland zum Trainingslager in den Schwarzwald.