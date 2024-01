Taylor Swift und Travis Kelce: Nach dem Spiel wird geküsst – aber verpasst sie den Super Bowl?

„You’ve gotta fight for your right to party!“ Travis Kelce dürfte in seinem Interview nach dem Spiel nicht umsonst die Beastie Boys zitiert haben – der Tight End der Kansas City Chiefs hatte schließlich allen Grund zum Feiern: Mit seinen Kansas City Chiefs steht der 34-jährige Kelce erneut im Super Bowl. Wer sich darüber mindestens genauso freute: Seine Freundin, Pop-Megastar Taylor Swift.

Kameras fingen nach der Partie am Sonntag gegen die Baltimore Ravens Bilder des Pärchens ein: Swift, in einem feuerroten Pulli (Rot ist die Farbe der Chiefs), kam mit Kelces Mutter Donna aufs Spielfeld, nahm das Gesicht ihres Liebsten in beide Hände und setzte zu einem langen Kuss an. Diejenigen, die den Fernseher vor allem wegen der 34-jährigen Sängerin eingeschaltet haben, dürften entzückt gewesen sein.

Den Gewinnerkuss hatte Kelce sich redlich verdient: Kansas Citys Tight End fing elf Pässe für 116 Yards. Damit zog er in der ewigen Bestenliste am bisherigen Rekordhalter Jerry Rice für die meisten gefangenen Pässe in der sogenannten Postseason vorbei.

Zusammen mit Travis Kelces Mutter Donna kam Taylor Swift aufs Spielfeld. Foto: AP/Nick Wass

Ob sich Swift aber auch den Super Bowl am 11. Februar live anschauen kann, ist eine knifflige Frage der Logistik: 24 Stunden vor dem Finale in Las Vegas gibt die Sängerin nämlich noch ein Konzert in Tokio – elf Flugstunden und 9000 Kilometer entfernt. Die 34-Jährige werde aber alles geben, um wenigstens rechtzeitig zum Feiern da zu sein, hieß es.

Im November gab Kelce dem „Wall Street Journal“ ein Interview – und schwärmte darin in den höchsten Tönen von seiner Freundin: „In ihrer Nähe zu sein, zu sehen, wie schlau Taylor ist, ist total irre“, sagte er dem Magazin. „Natürlich habe ich noch nie jemanden mit einer solchen Aura gedatet.“

Solche Bilder sind für die NFL pures Quotengold. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Mike Buscher/Cal Sport Media

Für die National Football League (NFL) könnte es kaum ein größeres Geschenk geben als die Beziehung Kelce – Swift. Die Sängerin besucht die Spiele ihres Liebsten – und bringt Hollywoods A-Prominenz mit. Plötzlich sitzen Blake Lively und Ryan Reynolds auf der Tribüne. Am Sonntag in Baltimore hatte Swift ihre Freundin Cara Delevigne im Schlepptau. Das macht Football auch für Menschen interessant, die mit dem amerikanischen Volkssport sonst nichts am Hut haben. Die Chiefs gehören zu den prominentesten Clubs der NFL: Sie gewannen zwei der vergangenen vier Super Bowls.