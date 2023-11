Taylor Swift und Travis Kelce: „Habe noch nie jemanden mit einer solchen Aura gedatet“

Taylor Swift ist dafür bekannt, dass sie verflossene Lieben gerne in ihren Liedern verarbeitet. Sollte es also nicht halten zwischen ihr und dem Football-Profi Travis Kelce, könnte der zumindest zu seinem eigenen Song auf den Rasen laufen. Was ein eher kleiner Trost sein dürfte.

Kaum etwas beschäftigt „Swifties“ derzeit mehr als die Beziehung ihres Idols zu dem 34-jährigen Kelce, der für die Kansas City Chiefs spielt. Ein Kuss am Rande eines Taylor-Swift-Konzerts in Buenos Aires brachte die Fangemeinde zum kollektiven begeisterten Aufseufzen.

Noch dazu, weil die 33-jährige Sängerin ihren Song „Karma“ kurzerhand umdichtete: Statt „Karma is the guy on the screen“ sang sie: „Karma ist the guy on the Chiefs“, zum Entzücken der Konzertbesucherinnen und dem Besungenen höchstselbst, der sich vor Rührung die Hände vors Gesicht schlug. Ein paar Tage später schiftete die rosarote Stimmung aber: Swifts Konzerte in Südamerika werden vom Tod einer Konzertbesucherin in Rio de Janeiro überschattet. Die 23-jährige Ana Clara Benevides kollabierte während des Konzerts am Freitag und starb später im Krankenhaus. Jetzt gibt es Diskussionen über das Mitnahmeverbot von Wasserflaschen bei Swifts Show. Brasilien ächzt derzeit unter einer Hitzewelle. Taylor Swift, sichtlich mitgenommen von der Tragödie, sang für Benevides im strömenden Regen ihre Ballade „Bigger Than the Whole Sky“.

Indes hat Travis Kelce zu Hause in den USA dem „Wall Street Journal“ ein Interview gegeben. Und der 34-Jährige gibt sich darin nicht eben zugeknöpft über seine Beziehung mit dem Superstar: „In ihrer Nähe zu sein, zu sehen, wie schlau Taylor ist, ist total irre“, sagte er dem Magazin. „Ich lerne jeden Tag.“

Kelce kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Natürlich habe ich noch nie jemanden mit einer solchen Aura gedatet“, sagte der 34-Jährige. Das sei für ihn eine neue Erfahrung. „Sie wird mit der Lupe beobachtet, jeden Tag, Paparazzi vor ihrem Haus, vor jedem Restaurant, in das sie geht, nach jedem Flug, und sie lebt und genießt das Leben. Wenn sie sich so verhält, dann sollte nicht ich es sein, der sich komisch verhält.“

„Jeder um mich herum hat mir gesagt: ‚Versaue das nicht!’

Vor dem ersten Date habe sein kompletter Freundeskreis auf ihn eingeredet: „Jeder um mich herum hat mir gesagt: ‚Versaue das nicht!’ Und ich saß da und sagte: ‚Yeah - ich habe es verstanden’.“ Der Abend sei dann aber sehr nett gewesen.

Dass die beiden bereits in der Comedykultshow „Saturday Night Live“ ein Thema (und zu Gast) waren, ist ein klarer Beweis dafür, dass die Beziehung Swift-Kelce längst zum veritablen popkulturellen Phänomen geworden ist.

Kelces Mutter Donna wurde sogar ins amerikanische Frühstücksfernsehen eingeladen, wo die Moderatoren ihr Bestes gaben, Mrs. Kelce über den Beziehungsstatus ihres Sohnes auszuquetschen. Kelce hat zwei Söhne in der NFL - und ist damit beinahe selbst eine Berühmtheit: Travis spielt für die City Chiefs, Kevin für die Philadelphia Eagles. Beim vergangenen Super Bowl traten die Brüder gegeneinander an.

Travis Kelce gibt sich von dem Hype überrascht. Er könne zwar verstehen, wenn Promis auf der Tribüne gezeigt würden, „aber gleichzeitig glaube ich, dass sie es ein bisschen übertreiben - ganz besonders in meiner Situation“, sagte der Tight End kürzlich in seinem Podcast „New Heights“. Dabei hatte der 34-Jährige sein Werben um die Sängerin erst öffentlich gemacht, als er (ebenfalls in seinem Podcast) bekannte, dass er Swift bei ihrem Konzert gerne seine Nummer gegeben hätte. „Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für ihre 44 Songs schonen muss.“

Die NFL profitiert vom Hype

Für die National Football League (NFL) könnte es indes kein größeres Geschenk geben. Swift besucht die Spiele ihres Liebsten – und bringt Hollywoods A-Prominenz mit. Plötzlich sitzen Blake Lively und Ryan Reynolds auf der Tribüne. Taylor plaudert angeregt mit Brittany Mahomes, der Frau des Kansas-City-Starquarterbacks Patrick Mahomes. Das macht Football auch für Menschen interessant, die mit dem amerikanischen Volkssport sonst nichts am Hut haben.

Der offizielle Fanartikel-Anbieter der NFL, Fanatics, teilte mit, die Nachfrage nach Kelces Trikots sei um 400 Prozent gestiegen – der Tight End sei nun unter den Top-Fünf-Spielern der Liga. Die Chiefs gehören zu den prominentesten Clubs der NFL: sie gewannen zwei der vergangenen vier Super Bowls. Travis Kelce kennt in den USA jeder – außerhalb des Landes aber nur eingefleischte Fans des Sports.

So ist die Hoffnung in der NFL, dass die Popgigantin Swift ganz nebenbei auch international für mehr Interesse am American Football sorgen könnte. Ihre aktuelle Tour erwirtschaftet laut US-Medien jeden Abend 13 Millionen US-Dollar – allein durch Ticketverkäufe. Ihre 276 Millionen Instagram-Follower leben auf der ganzen Welt. Derzeit gibt es wahrscheinlich keinen größeren Popstar als das Mädchen aus Wyomissing, Pennsylvania.

Vielleicht ist der Hype aber so schnell wieder vorbei wie er gekommen ist. Was nämlich auch zur Wahrheit gehört: Richtig lang halten Taylor Swifts Beziehungen selten. Joe Jonas, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal oder Harry Styles können angeblich ein Lied davon singen. Buchstäblich: Sie alle, heißt es, hat Tay-Tay bereits in ihren Hits verewigt.