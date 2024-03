1 Alexander Kesberg gibt dem Kranführer Mario Weber per Handzeichen sein „OK“. Foto: Schönfelder

Der Industrietaucher Alexander Kesberg war in Waldmössingen im Einsatz. Er musste eine knifflige Aufgabe im eiskalten Wasser bei null Sicht lösen.









Link kopiert



Wer an Taucher denkt, hat wahrscheinlich bunte Fische und Korallenriffe im warmen Wasser vor Augen, aber es geht auch ganz anders. Alexander Kesberg denkt da eher an eiskaltes Wasser, undurchdringlichen Schlamm und null Sicht. Der 23-jährige Industrietaucher war am Mittwoch im Löschteich in Waldmössingen im Einsatz.