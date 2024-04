Ein Bekenntnis gegen Rechts fand am Freitag, 5. April, in Hardt statt. Ausgelöst hatte die Demo unter dem Motto „Hardt bleibt bunt und vielfältig“ die Einladung des AfD-Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel in den Ort. Bis zu 60 Teilnehmer fanden sich ein.