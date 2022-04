1 Immer mehr Zulauf bekommt der Tafelladen in Calws Innenstadt. Foto: Rousek

Die Lebensmittelpreise steigen. Das trifft vor allem jene hart, die ohnehin jeden Cent umdrehen müssen. Die Tafel in Calw bekommt schon jetzt die direkten Auswirkungen der Preissteigerungen zu spüren – in Form von mehr Zulauf und weniger Spenden.















Calw - Von einer Krise in die nächste – so könnte man die vergangenen beiden Jahre beschreiben. Davon können auch die Mitarbeiter des Tafelladens Calw, der von der Caritas Schwarzwald-Gäu betrieben wird, ein trauriges Liedchen singen. Insbesondere zu Beginn der Pandemie hamsterten die Menschen bekanntlich vor allem haltbare Lebensmittel und Klopapier. In den Supermärkten, die ihre Waren üblicherweise an die Tafel spenden, blieb demzufolge weniger übrig.