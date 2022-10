5 Per Foulelfmeter sorgte Vincent Krüger für den 1:1-Ausgleich des SV Villingendorf. Foto: Schleeh

Überraschung in Villingendorf, wo der enorm ersatzgeschwächte SVV den ambitionierten FV 08 Rottweil 2:1 besiegte. Witterungsbedingt wurde das Spiel in Bochingen abgebrochen.















Link kopiert

Die SG Böhringen/Dietingen kam gegen den SV Kolbingen beim 4:1 zum zweiten Sieg. Nach dem 6:0 über die Kickers Lauterbach ist der SV Bubsheim wieder Spitzenreiter der Bezirksliga. Keinen Sieger gab es zwischen der SG Zimmern/Horgen und der FSV Schwenningen beim 2:2, dafür drei Platzverweise (1:2) in der Schlussphase.

SV Villingendorf – FV 08 Rottweil 2:1 (0:0)

Großer Jubel beim SV Villingendorf, der in seiner angespannten personellen Lage mit einem Coup aufwartete und den ambitionierten FV Rottweil besiegte. Teammanager Sebastian Müller zählte ein Dutzend Spieler auf, die derzeit beim SV Villingendorf verletzt ausfallen, darunter etliche Stammspieler.

Die Enttäuschung bei den Gästen entsprechend groß, vor allem Trainer Gustl Alfidi. "Ich habe meine Mannschaft davor gewarnt, Villingendorf nicht zu unterschätzen, weil die derzeit sehr ersatzgeschwächt antreten müssen." Gefruchtet hat es nicht, der FVR blieb weit unter seinen Möglichkeiten. Vor allem in der Offensive fehlte die Entschlossenheit.

Noch enger zusammengerückt ist dagegen der SV Villingendorf, erst recht, als sich Felix Benz bereits in der 10. Minute so schwer verletzte, dass er ins Krankenhaus kam. Die Null-Nummer zur Pause entsprach dem Spielverlauf. Allerdings brachten sich die Gäste dennoch ins Hintertreffen, da unmittelbar vor dem Seitenwechsel für Burak Demir die Partie aufgrund einer Gelb-Roten Karte beendet war.

Die Elf von SVV-Coach Uli Fischer benötigte einige Zeit, um aus der Überzahl einen Vorteil zu ziehen, geriet sogar nach einer Stunde in Rückstand. Kevin Garcia war per Freistoß, der nicht unhaltbar war, zum 1:0 für den Gast erfolgreich. Nachdem Aaron Sessler vom FVR einen Foulelfmeter verursachte, trat Vincent Krüger an und glich zum 1:1 (76.) aus. Nun bekamen die Gastgeber Oberwasser, während beim FV Rottweil nach vorn vieles misslang. Im Anschluss an einen Freistoß gelang Vincent Krüger der 2:1-Siegtreffer für den SV Villingendorf in der 82. Minute. Erleichterung bei SVV-Coach Uli Fischer samt Co-Trainer Christian Braun: "Dieser Sieg verschafft uns Luft, auch für die kommenden Aufgaben."

Tore: 0:1 (59.) Kevin Garcia, 1:1 (76./FE), 2:1 (82.) Vincent Krüger. Schiedsrichterin: Christiane Hug. Gelb-Rote Karte: (45.+1) Burak Demir. Zuschauer: 120:

SV Bubsheim – Kickers Lauterbach 6:0 (4:0)

Die Heuberger sind zurück auf Platz eins. "Das war eine reife Leistung und ein auch in der Höhe verdienter Sieg", resümierte SVB-Spielertrainer Paul Ratke. Ausschlaggebend für diesen deutlichen Erfolg seiner Elf waren vier Tore in etwa 13 Minuten. Daniel Geisel schloss seinen Sololauf zur Führung ab (34.), dann netzte Leon Moser per Volley ein (37.). Co-Spielertrainer Dimitri Stroh setzte einen Freistoß aus über 20 Metern zum 3:0 in den Winkel (41.). Auch Andreas Messmers Treffer (45.+2) trug zur Vorentscheidung bei. Bubsheim nahm das Tempo nach der Pause etwas heraus. Stroh erhöhte im Anschluss an einen Standard auf 5:0 (71.), ehe Geisel einen Fehlpass erlief und auf Gabriel Gasic querlegte – 6:0 (82.). Die Kickers hatten im ersten Durchgang eine Großchance und trafen nach dem Seitenwechsel noch die Oberkante der Latte. Tore: 1:0 (34.) Daniel Geisel, 2:0 (37.) Leon Moser, 3:0 (41.) Dimitri Stroh, 4:0 (45.+2) Andreas Messmer, 5:0 (71.) Dimitri Stroh, 6:0 (82.) Gabriel Gasic. Schiedsrichter: Christoph Görres. Zuschauer: 70.

SG Zimmern/Horgen – FSV Schwenningen 2:2 (1:1)

Mit einem späten Elfmetertor hat SG-Akteur Fabian Merkle im Kellerduell für ein Remis gesorgt. Auf dem Feld standen am Ende nur noch 19 Spieler.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, gingen nach einem guten Angriff durch Tade Sias Campos 1:0 (11.) in Front. Schwenningens Stefan Marijanovic glich wenig später aus (15.) und drehte die Partie in der 65. Minute zum 1:2. Die FSV ließ in der 80. Minute eine Großchance zur Vorentscheidung aus.

Am Schluss wurde es hektisch: Noch vor der Ausführung des Elfmeters zum 2:2 sahen die Schwenninger Luis Mühlbach und Kresimir Vidovic jeweils die Gelb-Rote Karte (88.). Merkle erhielt nach seinem Tor seine zweite Gelbe Karte (90.+1). Tore: 1:0 (11.) Tade Sias Campos, 1:1 (15.) und 1:2 (65.) beide Stefan Marijanovic, 2:2 (90.+1/FE) Fabian Merkle. Schiedsrichter: Darron Lee John. Gelb-Rote Karten: Luis Mühlbach (FSV, 88./Ballwegschießen), Kresimir Vidovic (FSV, 88./Meckern), Fabian Merkle (SG, 90.+1/Unsportlichkeit). Zuschauer: 80.

SpVgg Bochingen – SV Waldmössingen 1:2 (abgebrochen)

Der Unparteiische hat am Sonntag in der Halbzeit entschieden, die Begegnung aufgrund des Starkregens und der damit verbundenen Unbespielbarkeit des Platzes abzubrechen. Der SV Waldmössingen lag zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 in Führung. Denis Kimmich hatte früh per Strafstoß getroffen (10.), ehe Bochingens Christian Hengsteler zum 1:1 ausglich (25.). Raphael Ruf köpfte zur erneuten Führung für den SVW ein (38.). Doch nach dem ersten Durchgang war die Partie beendet. Tore: 0:1 (10./FE) Denis Kimmich, 1:1 (25.) Christian Hengsteler, 1:2 (38.) Raphael Ruf. Zuschauer: 80.

SPIEL DES TAGES

Die SG Böhringen/Dietingen hat ihren direkten Konkurrenten aus Kolbingen mit 4:1 (0:1) besiegt und das Tabellenende nach fast einem Monat erstmals verlassen. Ausschlaggebend dafür war der zweite Durchgang.

Bei starkem Regen und dementsprechenden Platzbedingungen gelang dem Team von Michael Banholzer der zweite Sieg. Bis zur Pause war der Erfolg der Heimelf allerdings nicht abzusehen. Denn die Heuberger hatten im ersten Abschnitt mehrere gute Möglichkeiten, nutzten davon aber nur eine: Bei einer Aktion über die rechte Seite setzte Lukas Hipp seinen Mitspieler Yannick Frühwirt in Szene, der zum 0:1 aus SG-Sicht traf (40.).

Maurice Kumle von der SG egalisierte diesen Rückstand auf Vorarbeit von Max Bantel schon vier Minuten nach dem Seitenwechsel. Beim SV Kolbingen funktionierte nach der Pause quasi nichts mehr. Als Jan-Kevin Sieber im Anschluss an einen zunächst geklärten Eckball für die SG zum 2:1 (64.) traf, war der SVK im Hintertreffen. In den Schlussminuten machte es der Gastgeber auf dem schwer bespielbaren Untergrund deutlich: Erneut ging der zweite Ball nach einer Ecke an die SG und Johannes Baur köpfte die Hereingabe zum 3:1 ein (86.). Der eingewechselte Florian Rapp schloss einen Konter zum Endstand ab (90.+3).

Alle drei Wechsel der Gäste waren bedingt durch Verletzungen. Bei der Sg Böhringen/Dietingen musste Benjamin Gref mit einem verdrehten Knie den Platz verlassen.

TRAINERSTIMMEN

Michael Banholzer (SG Böhringen/Dietingen): „In der ersten Halbzeit waren wir noch nicht so im Spiel drin, da war die Führung für Kolbingen verdient. Mitte der ersten Halbzeit ist der große Regen eingebrochen. In der zweiten Halbzeit waren die Bedingungen grenzwertig. Durch das 1:1 haben wir dann Oberwasser bekommen und den Sieg auch in der Höhe verdient eingefahren. Beide Mannschaften hatten technisch brutale Probleme auf dem Platz. Das war ein Spiel mit bescheidenem Bezirksliganiveau.“

David Kolar (SV Kolbingen): „Die erste Halbzeit verlief identisch wie die letzten drei Wochen: Wir fangen gar nicht so schlecht an, haben jede Menge Torchancen, die wir wieder liegen lassen. Wir machen dann doch das 1:0 und gehen so in die Kabine. Die zweite Halbzeit war nicht bezirksligawürdig, utopisch, unter aller Kanone. In der zweiten Halbzeit gewinnt der Gegner verdient das Spiel.“

STATISTIK

SG Böhringen/Dietingen: Sascha Blocher – Johannes Baur, Simon Schmid, Jan-Kevin Sieber, Benjamin Gref (81. Felix Bühl), Patrick Rau, Phillip Baur (84. Lukas Bühl), Max Bantel (74. Florian Rapp), Timo Sieber, Maurice Kumle (90. Maximilian Nuß), Fabian Frommer.

SV Kolbingen: Adrian Zeller – Fabian Hipp (34. Patrick Schmid (63. Julian Weiß)), Dominik Frühwirt, Pascal Stehle, Lukas Hipp, Yannick Frühwirt, Jan Stehle (51. Ramon Braun), Etienne Wolters, Valentin Hipp, Patrick Hipp, Jonas Rink.

Tore: 0:1 (40.) Yannick Frühwirt, 1:1 (49.) Maurice Kumle, 2.1 (64.) Jan-Kevin Sieber, 3:1 (86.) Johannes Baur, 4:1 (90.+3) Florian Rapp. Gelbe Karten: 0/1. Schiedsrichter: Erdi Ipek. Zuschauer: 90.