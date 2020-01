Sulz am Neckar Nach Suche: Vermisste tot aufgefunden

Die Vermisste wurde seit dem Neujahrsabend mit Polizeihubschrauber und mehreren Kräften der Feuerwehr Sulz-Glatt, des DRK-Rettungsdienstes Sulz und der Bergwacht Rottweil gesucht. Laut Angaben der Polizei verließ die 53-Jährige an Neujahr mit einem schwarzbraunen Mops-Mischling gegen 17 Uhr ihr Haus in Glatt zu einem kurzen Spaziergang. Da die Frau nicht zurückkam, leitete die Polizei noch am späten Abend eine Suchaktion in der Umgebung ein. Am Donnerstagvormittag sei dabei auch der Flusslauf und das Ufer der Glatt zwischen Sulz-Glatt und Dettingen-Neckarhausen abgesucht worden. Um die Mittagszeit haben die Suchkräfte die Vermisste leblos im Wasser des Flusses gefunden. Von ihrem Hund fehlt noch immer jede Spur.

Die Kripo Rottweil geht derzeit von einem Unglücksfall aus. Sie bittet Zeugen sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Telefon, 07423/81010, zu melden.