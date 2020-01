Sulz a. N. Vermisste Frau tot in Fluss gefunden

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging die Frau aus Sulz-Glatt am Mittwoch um 17 Uhr mit ihrem Hund aus dem Haus. Sie wollte nur kurz wegbleiben. Als sie um 18 Uhr verabredungsgemäß nicht daheim war, suchte zunächst die Familie nach der Frau und meldete sie dann als vermisst. Die Polizei leitete noch am späten Abend eine Suchaktion in der Umgebung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde bis in die frühen Morgenstunden eingesetzt waren.

Ohne Erfolg: Lediglich der Hund wurde abends noch bemerkt, jedoch ließ er sich nicht anlocken. Er war offenbar ziemlich verstört.