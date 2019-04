Sulz a. N. Tante-Emma-Laden in Glatt leidet unter Baustelle

"Von Vorteil ist eine Baustelle nie", sagt Volker Bertram vom Hotel-Restaurant Züfle, das sich am Ortsausgang in Richtung Hopfau befindet. Bertram sieht die Situation aber nicht ganz so schlimm wie sein Kollege vom Kaiser. Im Gespräch erzählt er, dass das Straßenbauamt dazugelernt habe, seit die Brücke bei der Glatter Kläranlage saniert wurde. Die Umleitung sei diesmal eigentlich gut ausgeschildert, die Leute finden Glatt, auch wenn sie manchmal dafür etwas länger brauchen.

Lädle lockt Kunden mit Nervennahrung

Davon spürt Ulrike Pape, Inhaberin des Glatter Tante-Emma-Ladens, nichts. Sie rechnet erneut mit weniger Umsatz, da ihr der Durchgangsverkehr fehlt, und die Zufahrt zu ihrem Laden nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich ist. An der Absperrung hat sie ein Schild aufgestellt: "Auch genervt von Umleitungen? Wir haben die Nervennahrung. Uli's Lädle, Zufahrt frei." Seitdem kommen auch die Kunden aus Hopfau wieder, erzählt sie. Diese waren zuvor verunsichert, ob sie überhaupt noch zum Lädle fahren dürfen. Aber auch der Schwerlastverkehr fehle. Die Lkw-Fahrer hielten sonst bei ihr an, um Lotto zu spielen oder Zigaretten einzukaufen. Sie rechne mit 35 Prozent Einbußen, sagt sie vor Ort, und macht deutlich: Nicht nur die Sperrung der Kreisstraße trifft sie, sondern auch die innerörtliche Baustelle: Asphalt-, Gehweg- und Kanalarbeiten stehen hier an. Auch bei ihren Glatter Kunden sorgt die Baustelle für Frust. "Es ist alles sehr verwirrend, da nie wirklich bekannt ist, wo man durchkommt."

Ein Lied davon singen kann auch Thomas Esslinger vom Schlosscafé. Bereits während der ersten Sperrung stellte er mit seinem Kult-Café einen Umsatzrückgang zwischen 30 und 40 Prozent fest. Er rechnet auch während der aktuellen Baustelle wieder mit weniger Kunden. Man könne zwar jetzt noch nichts sagen, doch die meisten Leute nehmen nicht gerne einen Umweg für Kaffee und Kuchen in Kauf.

Ortsvorsteher versteht Aufregung nicht

Ortsvorsteher Helmut Pfister versteht die ganze Aufregung hingegen nicht. Es gebe zwar Einschränkungen, diese seien aber nicht ganz so dramatisch, wie viele im Ort sie schildern. "Glatt ist sehr gut erreichbar, nur halt von Neckarhausen her nicht. Die innerörtliche Erreichbarkeit der Häuser und Betriebe ist stets gegeben." Und sollten Anwohner von einer Einschränkung durch die Baustelle betroffen sein, so werden diese rechtzeitig per Flyer informiert. Und überhaupt ist der Ortsvorsteher sehr bemüht um die Belange der Anwohner. Auf der Baustelle gibt es jede Woche einen Termin vor Ort, bei dem eben auch mögliche Probleme angesprochen werden und nach einer Lösung gesucht wird.